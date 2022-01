Neckertal: Begegnung am Dreikönigstag mit Kuchen-Teilete fördern

Religion «Nicht von der Kanzel herab»: Begegnung am Dreikönigstag in St.Peterzell durch Kuchen-Teilete fördern Ob das Teilen eines Dreikönigskuchens oder Ostereiertütschen – die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Oberer Necker in St.Peterzell mit Pfarrer Maik Becker will im Jahr 2022 mit verschiedenen Aktionen auf die Bevölkerung zugehen. Urs M. Hemm 06.01.2022, 05.00 Uhr

Matthias Schelling von der Bäckerei-Konditorei Hörnli stellt die Dreikönigskuchen für die Kuchen-Teilete der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Oberer Necker in St.Peterzell her. Bild: Urs M. Hemm

Ursprünglich sei das Verteilen eines grossen Dreikönigskuchens geplant gewesen, an welchem jeder seinen Teil abreissen kann. «Leider können wir das – der aktuellen Situation geschuldet – so nicht durchführen», sagt Maik Becker, Pfarrer der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Oberer Necker in St.Peterzell.

Anstelle des grossen Kuchens sollen nun aber mehrere kleinere an die Bürgerinnen und Bürger verteilt werden, um dennoch ein Gefühl der Gemeinschaft am Dreikönigstag vermitteln zu können. «Deshalb ist die Neckertaler Bevölkerung eingeladen, ihr Stück des Kuchens am Donnerstag zwischen 17 und 20 Uhr auf dem Kirchplatz der Evangelisch-reformierten Kirche in St.Peterzell abzuholen», sagt Maik Becker.

Die Möglichkeit, einander kennen zu lernen

Maik Becker, evangelisch-reformierter Pfarrer der Kirchgemeinde Oberer Necker in St.Peterzell. Bild: Urs M. Hemm

Um die Attraktivität der Kirche zu fördern und den Zusammenhalt der Gemeindemitglieder zu stärken, wurde ein Jahresprogramm mit sogenannten Leuchttürmen ins Leben gerufen. «Wir wollen jeden Monat einen ungezwungenen Anlass durchführen, an welchem sich die Gemeindemitglieder untereinander, aber auch ich als Pfarrer die Menschen nicht nur von der Kanzel herab, sondern auf einer gemeinsamen Ebene kennen lernen können», erläutert Maik Becker die Idee der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Oberes Neckertal in St.Peterzell.

Neben der Dreikönigskuchen-Teilete sind unter anderem eine Projektpräsentation zur Sanierung der Kirche St.Peterzell sowie der Anlass «Bettlos – pfuuse vor der Tür», wo Jugendliche rund um die Kirche St.Peterzell schlafen, oder das Ostereiertütschen am Ostersonntag geplant.

«Gerade jetzt sind Gespräche wichtig»

Die Anlässe sollten für die jeweiligen Monate einmalig sein. «So haben wir uns zusammengesetzt und entsprechende Anlässe geplant», sagt Maik Becker. Bei all diesen Anlässen sei es das Ziel, sich zum persönlichen Gespräch zu finden.

Entgegen der Tradition wird es an der Dreikönigskuchen-Teilete keinen versteckten König geben. «An diesem Tag soll sich jeder als König und als Königin fühlen, der zu uns kommt», sagt Pfarrer Maik Becker. Bild: Urs M. Hemm

«In den vergangenen zwei Jahren war es schwierig, persönlich mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Meine Erfahrung zeigt aber, dass gerade in schwierigen Situationen das persönliche Gespräch sehr wichtig ist.» Hat jemand aber ein Problem, sei die Hürde sehr hoch, mit jemandem zu sprechen, den man kaum kenne. Becker sagt:

«Dies ist aber genau die Aufgabe des Seelsorgers. Also ist es meine Aufgabe, diese Hürde abzubauen, damit die Menschen Vertrauen fassen.»

Nicht zuletzt gehe es also auch darum zu sagen: «Hey, wir sind auch noch da, und wir hören euch zu und kümmern uns um euch.» Daher auch der Begriff Leuchtturm, der an den Auszug aus Ägypten erinnere und aussagt: «Gott ist mit euch unterwegs.»

Ein Stück für fast jedes Gemeindemitglied

Insgesamt gibt es 240 Dreikönigskuchenstücke – versteckte Könige gibt es aber keine – und jeder bekommt eine Krone. «An diesem Tag soll sich jeder als König und als Königin fühlen, der zu uns kommt.»

Gebacken werden die Dreikönigskuchen von der Bäckerei-Konditorei Hörnli in Hemberg. Matthias Schelling sagt: «Aussergewöhnlich sind solche grossen Bestellungen nicht. Auch die Primarschule bestellt jeweils Dreikönigskuchen für ihre Schülerinnen und Schüler.» Ein Unterschied sei jedoch, dass es für die Kirche gar keinen versteckten König habe, für die Schülerinnen und Schüler aber jeweils pro Kuchen mehr als einen.

Die Kuchenstücke werden am Dreikönigstag zwischen 17 und 20 Uhr auf dem Kirchplatz der Evangelisch-reformierten Kirche in St.Peterzell. Bild: Urs M. Hemm

Persönlich hat Maik Becker zur Tradition des Dreikönigskuchens keine Beziehung. «Im Ruhrgebiet, von wo ich komme, kennen wir diese Tradition so nicht», sagt er.

Dennoch sei der Dreikönigstag für ihn von Bedeutung, da er sehr mit Weihnachten verbunden sei.

«Für mich ist es der Tag, an welchem drei Könige oder auch Magier das Jesuskind finden und die frohe Botschaft in die Welt hinaustragen.»

Im Ruhrgebiet kenne er die Tradition mit den Sternsingern und der Plünderung des Weihnachtsbaums – eine Tradition, die bis heute sehr verbreitet sei. Die hiesige Tradition des Dreikönigskuchens habe er erst in der Schweiz kennen gelernt, und er gibt auch offen zu, dass das Finden des Königs ein «gutes Gefühl» ist.

Bedeutung des Tages ist zu unterstreichen

Schade findet Maik Becker, dass der Dreikönigstag – kirchlich offiziell als «Epiphanias – Fest der Erscheinung des Herrn» bezeichnet – kein offizieller Feiertag im Kanton St.Gallen ist. Er sagt:

«Es wäre schön, zwölf Tage nach Weihnachten noch einmal einen Feiertag im biblischen Jahr zu haben.»

Um die Bedeutung des Tages zu unterstreichen, plant Maik Becker, denjenigen, welche am 6. Januar ihr Stück Dreikönigskuchen aus gesundheitlichen oder anderen wichtigen Gründen nicht persönlich abholen können, selbst eines vorbeizubringen. Gerne darf man sich dafür bei ihm melden.