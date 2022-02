Die älteste Bernhardiner-Hündin kommt aus Oberbüren

Rekord 108 Jahre alt – umgerechnet in Menschenjahre: Die älteste Bernhardiner-Hündin der Schweiz kommt aus Oberbüren Giulietta ist 15 Jahre alt und somit die älteste Bernhardiner-Hündin der Schweiz und vielleicht auch schon bald der ganzen Welt. Trotz ihres hohen Alters ist sie immer noch aktiv. Lia Allenspach 28.02.2022, 17.32 Uhr

Giulietta geht mit ihrem Herrchen Jakob Gahlinger Gassi. Bild: PD

15 Jahre alt ist die Oberbürer Hündin Giulietta. In der Hundewelt ist das eine Sensation. Denn Giulietta ist somit die älteste Bernhardiner-Hündin der Schweiz. Umgerechnet in Menschenjahre wären es sogar stolze 108 Jahre, die diese Hündin zählt. Das berichtete der Fernsehsender Tele M1 am Montag.