Reitsport Voltige Lütisburg ist für die WM in Dänemark bereit Am CVIO in Aachen erkämpft sich Voltige Lütisburg den zweiten Schlussrang. 03.07.2022, 16.00 Uhr

Voltige Lütisburg wird die Schweiz an den Weltmeisterschaften in Herning, Dänemark, vertreten können. Bild: PD

Die Toggenburgerinnen von Voltige Lütisburg wussten kürzlich auch an der dritten Teilnahme an einem internationalen Turnier zu überzeugen. Am CVIO in Aachen, einem Einladungsturnier, realisierte Voltige Lütisburg mit seinem Team den zweiten Schlussrang hinter Deutschland 1. Im Nationenpreise – zu welchem noch der Burgdorfer Lukas Heppler beigezogen wurde – realisierte das Team Schweiz den dritten Rang. Dieses Mal schafften es beide deutschen Teams, sich vor Lütisburg zu klassieren.

Für grosse Freude in der Schweizer Delegation sorgte gemäss einer Mitteilung des Vereins Nadja Büttiker, die Maurerin aus Lütisburg. Im Einzel schaffte die routinierte Voltigiererin nach der Pflicht den Sprung von Rang 3 auf Rang 2, den sie auch nach dem Technikprogramm und der Kür erfolgreich verteidigte. Nadja Büttiker startete nach einer über einjährigen Verletzungspause erstmals wieder in der höchsten Einzelkategorie.

Stets verbesserte Leistungen

Vereinspräsident Kurt Bischofberger, der für die 670 Kilometer lange Fahrt nach Aachen verantwortlich war, sah, dass sich die Lütisburger Voltis von Auftritt zu Auftritt verbesserten. Longenführerin Monika Winkler-Bischofberger und ihre rechte Hand, Elisabeth Bieri, erlebten dazu mit Rajo de la Luz sowie Acardi von de Kapel Pferde, die sich vom Geschehen rund um den Zirkel überhaupt nicht beeindrucken liessen und ihre Runden in einem regelmässigen Galopp drehten.

Monika Winkler Bischofberger sagt dazu gemäss Mitteilung: «Unsere Pferde haben viel zum Erfolg beigetragen.» Elisabeth Bieri war beeindruckt, wie die Jüngsten im Team sich absolut professionell verhielten und keinerlei Respekt vor der ungewohnten Atmosphäre zeigten.

Intensivtraining für WM statt Ferien

Noch fehlt die offizielle Bestätigung. Aufgrund der bisherigen Saisonresultate wird aber Voltige Lütisburg die Schweiz an den Weltmeisterschaften in Herning, Dänemark, vertreten können. Nun folgt noch das Intensivtraining der Longenführerin Monika Winkler-Bischofberger. In einem Monat befindet sich das Team bereits in Herning und beabsichtigt, nicht ohne Medaille nach Hause zurückzukehren. (pd)