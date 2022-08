Zug statt Flug: Mit einmal Umsteigen von Wattwil nach Prag

Reisen Zug statt Flug: Vom Toggenburg aus kann man mit nur einmal Umsteigen quer durch Europa reisen Ferien mit dem Zug statt dem Flugzeug liegen im Trend. Dabei kommt man mit nur einmal Umsteigen ziemlich weit, wenn man in Wattwil oder Lichtensteig in den Ringzug S4 einsteigt. Prag erreicht man in 12 Stunden. Alec Nedic 06.08.2022, 05.00 Uhr

Wer das Toggenburg mit dem Zug Richtung Sargans verlässt, kann ziemlich weit kommen. Bild: Alec Nedic

Verspätungen, Ausfälle, Streiks und verschwundene Koffer. Wer sich diesen Sommer in ein Flugzeug setzt, der bangt nicht ohne Grund um einen reibungslosen Ablauf der eigenen Ferien. Deswegen, und nicht zuletzt der Umwelt zuliebe, entscheiden sich viele Reisende für eine Zugfahrt in die Ferien.

Koffer-Chaos am Flughafen vermiest dieses Jahr die Sommerferien vieler Passagiere. Bild: Dani Umbricht

Das Reisen per Zug hat im Vergleich zum Flugzeug viele Vorteile: Das Aufgeben von Gepäckstücken und die aufwendige Sicherheitskontrolle entfallen. Vor allem aber hat der Zug eine um ein Vielfaches bessere CO 2 -Bilanz. Gemäss dem Umweltrechner des Verkehrsclubs der Schweiz (VCS) verbraucht die Reise von Zürich nach Wien pro Person im Flugzeug rund 127 Kilogramm CO 2 . Die Emissionen pro Person im Zug betragen dagegen für die gleiche Strecke nur 12 Kilogramm CO 2 .

Die Nachteile von Zügen: Die Reise ist immer noch teuerer als per Flugzeug – und deutlich länger. Trotzdem kommt man von Wattwil oder Lichtensteig mit nur einmal Umsteigen erstaunlich weit. Steigt man nämlich im Toggenburg in die S4, erwischt man bequem und unkompliziert die internationalen Anschlusszüge in Buchs oder Sargans. Und dann geht es so richtig los.

Prag

Blick auf Prag und mehrere der Brücken, welche die Moldau überspannen. Darunter die Karlsbrücke (2. von vorne). Bild: Miguel Sanz/Getty

Die Stadt der hundert Türme zeichnet sich durch ihren mittelalterlichen Charme aus. Die tschechische Hauptstadt ist mit dem Euronight direkt erschlossen. Allerdings fällt dieser Nachtzug seit Anfang Juli und gemäss SBB-Fahrplan noch bis am 22. August wegen Bauarbeiten aus. Fährt der Zug planmässig, ist er zwischen Buchs und Prag 12 Stunden unterwegs.

Wien

Alte Hofburg, Wien. Bild: Fotolia

Aber es geht auch kürzer. Wien ist die Hauptstadt Österreichs und lockt mit ihren kaiserlichen Palästen und wunderschönen Altstadtbauten Besucher aus aller Welt an. Wer ein richtiges Wiener Schnitzel geniessen möchte, erreicht den Wiener Hauptbahnhof innert 6:33 Stunden Reisezeit ab Buchs.

Budapest

Das ungarische Parlamentsgebäude liegt in Budapest direkt am Donauufer. Bild: Sasipa Muennuch/Getty

Eines der entferntesten so erreichbaren Reiseziele ist Budapest, die Hauptstadt Ungarns. Dorthin fährt von Zürich ein direkter Nachtzug, in den man auch in Buchs oder Sargans einsteigen kann. Die Reise mit dem Euronight von Buchs dauert 9 Stunden und 25 Minuten.

Ljubljana

Aussicht auf die Altstadt von Ljubljana. Bild: Getty

Slowenien, das südliche Nachbarland von Österreich, hat einiges zu bieten. Die Hauptstadt Ljubljana ist für ihre weitläufigen Grünflächen bekannt und punktet mit einem grossen kulturellen Angebot. Einen Abstecher ist die malerische Hauptstadt auf jeden Fall wert. Die Zugfahrt dauert ab Buchs gut zehn Stunden.

Zagreb

Die St.Markus-Kirche in Zagreb, der Hauptstadt Kroatiens. Bild: Anton Petrus/Getty

Nur zwei Stunden von Ljubljana entfernt liegt die kroatische Hauptstadt Zagreb. Die lebendige Metropole zählt zu den ältesten Städten Europas und ist voller kultureller Eindrücke. Mit dem Euronight-Zug ab Buchs dauert die Fahrt 12 Stunden und 44 Minuten, was damit die längste Zugfahrt ist, die man mit nur einmal Umsteigen von Wattwil oder Lichtensteig aus unternehmen kann.

Hamburg

Die Hamburger Elbphilharmonie am Ufer der Elbe. Bild: Getty

In der norddeutschen Hafenstadt lassen sich 2500 Brücken zählen, die Hunderte von Kanälen überspannen. Der Hamburger Kiez hält ein aufregendes Nachtleben bereit, und tagsüber laden unzählige Cafés zum Verweilen ein. Ab Chur flitzt der ICE über Sargans in etwa neun Stunden nach Hamburg.