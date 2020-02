Reisen nach China sind im Moment tabu – Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Corona-Virus auf Toggenburger Firmen Toggenburger Firmen sind in sehr unterschiedlichem Ausmass von der Corona-Virus-Krise betroffen. Martin Knoepfel 17.02.2020, 17.00 Uhr

Der neuartige Corona-Virus bringt Lieferketten weltweit durcheinander. Bild: EPA

Toggenburg Die Angst vor einer Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus beeinträchtigt die Wirtschaftstätigkeit. Besonders betroffen sind natürlich Unternehmen, die mit Ostasien Geschäfte tätigen. Das Toggenburger Tagblatt fragte deshalb bei verschiedenen exportorientierten Firmen aus der Region nach, wie sich die Corona-Krise auf den Geschäftsgang auswirkt.

Betreuung der Kunden von zu Hause aus

Die Innovative Sensor Technology (IST AG) wurde 1991 gegründet. Seit 2012 ist die Firma in Ebnat-Kappel zu Hause. Sie fertigt verschiedenartige Sensoren für die Messung von Feuchtigkeit, Temperaturen, Strömungen und Leitfähigkeit.

Die Firma IST sei in gewissem Mass von der Corona-Krise betroffen, sagt Finanzchef Peter Anderegg. So arbeiteten die beiden Mitarbeiter des Büros in Schanghai im Moment von zu Hause aus und betreuten die Kunden, aber ohne die Wohnung zu verlassen.

Bisher keine Unterbrüche in den Lieferketten

Momentan reisen keine Mitarbeiter der Firma von der Schweiz nach Asien. Man empfängt hierzulande auch keine Besucher aus Asien. Dies gilt für die ganze Endress-und-Hauser-Gruppe, zu der die IST AG zählt.

Unterbrüche in den Lieferketten musste die IST AG keine verzeichnen. «Wir beziehen relativ wenig Produkte aus Asien», betont Peter Anderegg. Die chinesischen Mitarbeiter erwarteten, dass die Situation sich nächste Woche beruhigt. «Bis jetzt sind keine negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Epidemie auf die IST AG zu erkennen.»

Grossteil des Umsatzes stammt aus dem Export

Die Wattwiler Heberlein AG habe in der jüngeren Vergangenheit ein sehr gutes Wachstum und sehr solide Ergebnisse erzielt und investiere signifikant in die Entwicklung bestehender und neuer Märkte. Das antwortete Eva Wang, Managing Director von Heberlein. Den allergrössten Teil der Umsätze realisiere die Firma im Ausland, und hier wiederum hänge ein erheblicher Teil von China ab.

Wie andere Firmen mache sich Heberlein Gedanken über die Folgen der Corona-Virus-Epidemie. Die medizinische Dimension der Epidemie und die ökonomische Wirkung seien aber noch unklar. «Wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass grosse Kundenprojekte im ersten Halbjahr verschoben werden oder ganz ausfallen. Wir rechnen aber mit einem Aufholeffekt im zweiten Halbjahr», hält Eva Wang fest.

Heberlein gehört seit einigen Jahren der chinesischen Jinsheng-Gruppe. Die Firma Heberlein besitzt selber keine Fabrik in China. Es gibt auch keine Heberlein-Mitarbeiter, die im asiatischen Land festsitzen. Seit dem Januar finden aber keine Reisen von Heberlein-Mitarbeitern nach China statt. Das war von Eva Wang zu erfahren.

Seit rund zehn Jahren in China präsent

Ruedi Bannwart ist langjähriger Geschäftsführer und seit 2013 Inhaber der über 60 Jahre alten Wattwiler Turbo-Separator. Die Firma stellt Turbo-Separatoren und Turbo-Filteranlagen her.

Seit rund zehn Jahren besitzt die Firma eine Niederlassung in China. Sie befindet sich in der bevölkerungsreichsten Stadt des Landes, Schanghai. Diese ist allerdings nicht das Zentrum der Corona-Virus-Epidemie. Die Niederlassung umfasst vor allem einen Stützpunkt für Service-Techniker, ein Lager und Werkstätten. Zehn Einheimische und Ruedi Bannwarts Sohn arbeiten dort für die Wattwiler Firma. Das asiatische Land ist ein wichtiger Markt für die Turbo-Separator. Hingegen bezieht diese für die Produktion in Europa keine Teile mehr aus China.

Home-Office, soweit das möglich ist

Die Mitarbeiter der Turbo-Separator in China arbeiteten von zu Hause aus, soweit das für Service-Techniker möglich sei. Im Gespräch mit Ruedi Bannwart wird klar, dass viele Unklarheiten die Geschäftstätigkeit hemmen. So dürften Chinesen, die zwar in Schanghai lebten, aber übers chinesische Neujahr in eine andere Provinz gereist seien, nach der Rückkehr 14 Tage lang die Wohnung nicht verlassen. Es gibt noch zahlreiche weitere Einschränkungen.

Unklar sei etwa, ob Meetings mit Kunden stattfinden könnten. Wer in Schanghai lebe und die Stadt verlasse, wisse nicht, ob er bei der Rückkehr wieder hereingelassen werde. Man halte sich an die Anweisungen der Behörden und sage den Angestellten, sie sollten auf ihre Gesundheit achten. Ein Stellenabbau sei nicht geplant. Wütend ist Ruedi Bannwart aber, dass sich die Schweizer Behörden rühmen, wie gut sie den Kontakt mit den in China lebenden Schweizern aufrechterhielten. Amtsstellen hätten wohl die in Wuhan lebenden Landsleute kontaktiert, nicht aber die Schweizer, die in anderen Regionen des Landes lebten, sagt Ruedi Bannwart.

Keine Auswirkungen im Tourismus spürbar

Verschiedene Schweizer Tourismus-Destinationen zählen zahlreiche chinesische Gäste. Diese bleiben wegen der Corona-Virus-Epidemie und deren Folgen dieses Jahr möglicherweise zu Hause. An einigen touristischen Hot-Spots der Schweiz ist der Ausfall chinesischer und anderer asiatischer Touristen schon deutlich spürbar, obwohl jetzt natürlich Nebensaison herrscht.

Im Toggenburg verzeichneten Hotels im letzten Jahr von Januar bis und mit November – die Dezember-Zahlen sind noch nicht verfügbar – nur 115 Übernachtungen von Gästen aus China. Das war von Christian Gressbach, Geschäftsführer von Toggenburg Tourismus, zu erfahren. Er geht davon aus, dass fast keine chinesischen Gäste in anderen Unterkunftsformen übernachten. Tagesgäste gebe es sicher ab und zu, zum Beispiel auf der Durchreise von Vaduz her. Bei diesen marginalen Zahlen könne man aber weder bei einem Rückgang noch bei einer Zunahme direkt auf ein Ereignis schliessen, hält Christian Gressbach fest. Bei der Säntisbahn war auf eine E-Mail-Anfrage keine Auskunft erhältlich.