Unterwasser: Schwendisee-Wart hat Kriminalroman geschrieben

Regionalkrimi Der Schwendisee-Wart hat einen Kriminalroman geschrieben, obwohl der Obertoggenburger selbst lieber Fantasy liest Christian Gauer ist Maschinenmechaniker, absolvierte eine Ausbildung zum Journalisten und kümmert sich heute um den Klangweg und die Anlagen am Schwendisee. Nun hat er mit «Chäserrugg» seinen ersten Roman veröffentlicht. Sascha Erni Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

High-Fantasy-Fan Christian Gauer aus Unterwasser schrieb mit «Chäserrugg» auch für ihn überraschend einen Kriminalroman. Bild: Sascha Erni

«Weshalb ich einen Krimi geschrieben habe? Das ist eine sehr gute Frage.» Christian Gauer sitzt im Hotel Sternen in Unterwasser, vor sich sein Débutroman «Chäserrugg», der vor wenigen Tagen erschienen ist. Dass es ein Kriminalroman geworden ist, erstaunt tatsächlich. Denn der Obertoggenburger schreibt seit über zwanzig Jahren Rezensionen vor allem zu Büchern der «High-Fantasy»: Von J. R. R. Tolkien bis Tad Williams; in seiner Bibliothek geben sich Zwerge, Drachen und Elfen die Klinke in die Hand.

«Am wohlsten fühle ich mich als Autor»

Christian Gauer ist in Sargans aufgewachsen und wohnte lange in St.Gallen. Seit zwölf Jahren lebt der 55-Jährige mit seiner Familie in Unterwasser. Der gelernte Maschinenmechaniker betreut heute den Klangweg und ist der Seewart des Schwendisees. Er versorgt die Feuerstellen mit Holz, leert die Abfalleimer, repariert Schäden und sorgt für Ordnung auf den Wegen. Im Winter hilft er am Übungslift aus. Aber immer lockte ihn das Schreiben.

Die Idee, statt Rezensionen andere Dinge zu verfassen, sei über die Jahre gereift, so Christian Gauer. Er genoss eine Journalismus-Ausbildung, die er 2018 abschloss. «Aber am wohlsten fühle ich mich in der Rolle als Autor», sagt er. Konkret gezeigt habe sich das 2019. «Meine ehemalige Chefin hat mir die zündende Idee geschenkt.» Sie empfahl ihm einen Kurz-Krimi der Obertoggenburgerin Géraldine Roller. Die Geschichte habe ihn inspiriert, einen Kriminalroman statt High-Fantasy anzugehen.

Ein Ermittler, der Heavy-Metal liebt

Christian Gauer: Chäserrugg. Emons Verlag, 2022. ISBN 978-3-7408-1537-0. Bild: PD

In «Chäserrugg» treffen kuriose Charaktere aufeinander. Zum Beispiel ist der Ermittler Organist in der katholischen Kirche – und Heavy-Metal-Fan. «Die Charaktere zu entwerfen, war einfach. Es gibt in der Gegend viele, die mir als Vorbild dienten», sagt Christian Gauer. Dabei habe er nicht reale Menschen kopiert, sondern Aspekte übernommen. Der Protagonist etwa spiegelt Erinnerungen an einen Kindheitsfreund wieder, aber auch an einen Pfarrer, den Gauer Jahre später kennen gelernt hat.

Fast wichtiger für Christian Gauer war es aber, die vielen Lokalitäten im Roman greifbar, aber nicht unnatürlich-überzeichnet darzustellen. Das Iltios und Meilen an der Goldküste spielen ebenso eine Rolle wie der Schafberg, die Kugel vor dem Hotel Sternen oder der titelgebende Chäserrugg. «Ich hatte die Grundgeschichte im Kopf, aber schlussendlich war es ein Miteinander der Charaktere, des Plots und der Landschaft», erklärt er.

«Chäserrugg» Eigentlich hatte sich Privatermittler Gottwald Tobias geschworen, nie wieder in seine Heimat im oberen Toggenburg zurückzukehren. Doch dann erreicht ihn der Hilferuf eines alten Bekannten, der zu Unrecht des Mordes beschuldigt wird. Ihm zuliebe begibt sich Gottwald im Tal auf die Suche nach dem wahren Täter. Dass er dabei tief in der Vergangenheit einiger Verdächtiger gräbt, macht ihn bei den bärbeissigen Einheimischen nicht gerade beliebter – und bringt den Mörder in Zugzwang. (pd)

Glück gehabt bei der Verlagssuche

Diese Gewichtung hat dann auch den Emons Verlag in Köln überzeugt. Der Verlag ist bekannt dafür, erfolgreich Kriminalromane mit Lokalkolorit zu veröffentlichen. Es war der einzige Verlag, den Christian Gauer angeschrieben hat:

Christian Gauer, Schwendisee-Wart und Krimi-Autor. Bild: Sascha Erni

«Ich habe einfach die ersten dreissig Seiten eingeschickt.»

Dass es auf Anhieb geklappt hat, habe ihn auch überrascht, sagt Christian Gauer. Nun steht eine kleine Lesetour an, mit Zwischenstopps in der Bibliothek Mosnang und natürlich Unterwasser (Trefferei, 25. November). Und ein nächstes Buch? Eine Fortsetzung sei in Vorbereitung, bestätigt Christian Gauer. Das Buch soll wieder in der Region spielen. «Aber nicht mehr am Chäserrugg», sagt der Autor und lacht. Mehr möchte er noch nicht verraten.

