Der FC Bazenheid weicht ins Wiler Bergholz aus.

Regionalfussball Zwei Ernstkämpfe mit Toggenburger Beteiligung: Bazenheid kämpft gegen die Blue Stars um Punkte – Wattwil Bunt um den Vorstoss in die nächste Cuprunde Nachdem die Bazenheider im ersten Rückrundenspiel bei Rorschach-Goldach den ersten Sieg in diesem Jahr verpassten, soll es am Sonntag gegen Schlusslicht Blue Stars ZH klappen. Für Wattwil Bunt hingegen startet die Frühjahrsrunde mit dem Cupspiel in St.Margrethen. Beat Lanzendorfer 17.03.2022, 14.00 Uhr

Als die Bazenheider letztmals auf dem Kunstrasen im Bergholz um Punkte kämpften, durften sie nach dem 1:0-Sieg gegen Wil 2 jubeln. Bild: Tobias Garcia

Es gab Zeiten, da war man in Bazenheid mit einem Unentschieden auf fremdem Terrain zufrieden. Nach der über Erwarten gut verlaufenen Vorrunde kam das 1:1 am letzten Wochenende bei Aufsteiger Rorschach-Goldach aber doch einer kleinen Enttäuschung gleich.

Im zweiten Spiel der Rückrunde empfangen die Toggenburger das Schlusslicht Blue Stars ZH. Allerdings nicht auf dem Ifang, der noch gesperrt ist, sondern auf dem Kunstrasen im Wiler Bergholz. Gespielt wird am Sonntag um 17 Uhr.

Bollhalder gesperrt, Teixeira erstmals dabei

Im Vorfeld der Partie sagt Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter: «Wir spielen gegen den Letzten. Er hat bisher vier Punkte geholt, wir 22, das sagt eigentlich schon alles.» Dabei betont er, dass dies die Fakten seien und nichts mit Überheblichkeit zu tun habe.

Die Startaufstellung der Bazenheider wird sich im Vergleich zum Rückrundenstart in jedem Fall verändern. Roman Bollhalder ist nach seiner vierten gelben Karte, die er gegen Rorschach-Goldach kassierte, gelbgesperrt. Zudem kann man davon ausgehen, dass Silvano Teixeira nach seiner verbüssten Gelbsperre von Anfang an auf dem Platz stehen wird. Immerhin hat der Neuzugang aus Sirnach in sechs Testspielen zehn Tore geschossen. Argumente, die für ihn sprechen.

Bernhardsgrütter erachtet es keinesfalls als Nachteil, dass das Spiel nach Wil verlegt wurde:

Daniel Bernhardsgrütter, Trainer FC Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

«Wir haben schon in der Vorbereitung dort trainiert und dadurch in der Winterpause spielerische Fortschritte erzielt.»

Klar hätten die gegnerischen Akteure ebenfalls auf Kunstrasen ihre Einheiten absolviert. Trotzdem sieht der Bazenheider Übungsleiter die Vorteile auf Seiten der Toggenburger.

Und die im Bergholz gemachten Erfahrungen sind durchaus positiv: Am 3. Oktober besiegten die Bazenheider die zweite Wiler Mannschaft auf derselben Unterlage mit 1:0.

Cup nimmt eine untergeordnete Rolle ein

Wattwil-Bunt-Trainer Jan Rüeger zeigt sich vor dem ersten Ernstkampf des Jahres realistisch: «Wir betrachten das Cupspiel in St.Margrethen als letzten Test vor der in einer Woche startenden Rückrunde der Meisterschaft.» In dieser kämpfen die Toggenburger mit einer Reserve von lediglich zwei Punkten auf die Abstiegsplätze um den Ligaerhalt. Rüeger sagt weiter:

Jan Rüeger, Trainer FC Wattwil Bunt. Bild: Beat Lanzendorfer

«Uns geht es am Samstag darum, noch einmal etwas zu probieren. Wenn es zum Sieg reicht, nehmen wir ihn selbstverständlich auch.»

Der Wattwiler Trainer verhehlt dabei nicht, dass die vier Abgänge in der Winterpause nicht einfach zu verkraften sind. Wie schon in der Vergangenheit muss der Zweitligist die Lücken aus den eigenen Reihen füllen.

Um sich den letzten Schliff zu holen, weilte die Mannschaft in der vergangenen Woche im Tessin. «Wir fanden in Lugano gute Bedingungen vor.» Eine Woche nach dem Cupspiel starten die Wattwiler dann auswärts zur Meisterschaft. Am 27. März gastieren sie morgens um 11 Uhr in Bronschhofen, das als Tabellenzweiter zu den Überraschungen der Hinrunde zählt.

Noch zwei Siege bis zum Endspiel

Bei den Cupspielen am Wochenende handelt es sich um den Viertelfinal des Ostschweizer Cups. Wattwil Bunt müsste noch zwei Runden überstehen, um in das Endspiel am 22. Mai in Frauenfeld vorzustossen. Wer dieses gewinnt, hat sich für die erste Hauptrunde des Schweizer Cups qualifiziert. Dort wäre eine Partie gegen einen zugkräftigen Gegner aus der Super League möglich.

Die Spiele vom Wochenende 2. Liga interregional (Gruppe 6): Samstag, 16 Uhr, Kreuzlingen – Chur 97; 16.30 Uhr, Amriswil – Rorschach-Goldach; 17 Uhr, Seuzach – Calcio Kreuzlingen; 18 Uhr, SV Schaffhausen – Widnau; Sonntag, 14 Uhr, Weesen – Frauenfeld, Wil 2 – Red Star ZH; 17 Uhr, Bazenheid – Blue Stars ZH. Cup, Vorrunde, Viertelfinal: Samstag, 16 Uhr, St.Margrethen – Wattwil Bunt, Bischofszell – Dardania SG; 17 Uhr, Mels – Henau; Sonntag, 14.30 Uhr, Herisau – Abtwil-Engelburg.