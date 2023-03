Der FC Bazenheid vor dem Start der Rückrunde

Regionalfussball «Wir haben den Anspruch, dass die besten Spieler aus der Region bei uns spielen»: Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter vor dem Rückrundenstart Ende November haben die Bazenheider letztmals einen Ernstkampf in der 2. Liga interregional bestritten. Nach der mehr als zwei Monate andauernden Vorbereitung beginnt am Wochenende die Rückrunde der Saison 2022/23. Die Toggenburger empfangen Absteiger Thalwil, wobei auf den Kunstrasen nach Flawil ausgewichen wird. Beat Lanzendorfer 09.03.2023, 17.00 Uhr

Die Bazenheider, in den weissen Trikots, haben sich am letzten Samstag beim 1:1 gegen Flawil schon mit den Verhältnissen auf der Schützenwiese vertraut gemacht. Bild: Beat Lanzendorfer

Am Sonntag startet der FC Bazenheid in die Rückrunde – mit einem Heimspiel, das eigentlich gar kein Heimspiel ist. Weil auf dem Ifang wie so oft in dieser Jahreszeit noch nicht gespielt werden kann, findet die Partie gegen Thalwil auf dem Kunstrasen in Flawil statt.

Trainer Daniel Bernhardsgrütter sieht dies aber nicht als Nachteil: «Beide Mannschaften finden die gleichen Bedingungen vor.» Das Spiel zwischen dem Fünften, Bazenheid, und dem Achten der Tabelle wird auf der Schützenwiese um 15.30 Uhr angepfiffen. In der Hinrunde gab es ein 3:3.

Seit mehr als 100 Tagen keinen Ernstkampf

Der letzte Ernstkampf der Bazenheider liegt über 100 Tage zurück. Er ist noch in guter Erinnerung. Mit einer tollen Vorstellung und einem 3:1 gegen Wil 2 verabschiedeten sich die Alttoggenburger in die Winterpause. «An diese Leistung wollen wir anknüpfen», erklärt der Trainer, der über seine Mannschaft sagt, dass sie weiter an Qualität zugelegt hat. Zwar hätten fünf Spieler den Verein verlassen, namhafte Abgänge seien aber keine darunter.

Im Gegenzug konnten Leandro Pasina und Samuel Keiser, beide Wängi, sowie Marco Pfister, Tobel und Edmir Zulic, Brühl 2, verpflichtet werden. Vier junge Akteure, alle in den Nullerjahren geboren, von denen sich der Trainer einiges verspricht. «Wir haben den Anspruch, dass die besten Spieler aus der Region bei uns spielen. Obwohl die vier Neuen noch jung sind, haben sie teilweise schon Erfahrung in der 2. Liga interregional gesammelt. Sie können uns bestimmt helfen.»

Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter. Bild: Beat Lanzendorfer

Einen Dämpfer gab es allerdings bereits zu verkraften. Samuel Keiser hat sich in der Vorbereitung wohl gravierender am Knie verletzt und dürfte länger ausfallen. Dasselbe gilt für Silvano Teixeira, der sein gerissenes Kreuzband im Dezember operierte. Bei Dave Herren sieht es hingegen gut aus. Nach seinen zwei Hüftoperationen und der monatelangen Leidenszeit dürfte er im Frühjahr sein Comeback geben. Dieses hat Roman Bollhalder schon hinter sich. Zehn Monate nach seinem Kreuzbandriss ist er wieder einsatzbereit.

Thalwil hat im Winter den Trainer gewechselt

Beim sonntäglichen Gegner Thalwil gab es in der Winterpause einen Trainerwechsel. Nach dem Abstieg aus der 1. Liga verpflichteten die Zürcher Giovanni Montalbano als neuen Cheftrainer. Nach sechs Monaten und dem enttäuschenden achten Platz musste er seinen Posten bereits wieder räumen. Nun steht mit Artur Petrosyan ein prominenter Name an der Linie. Der Armenier spielte etwa bei den Berner Young Boys, wurde mit dem FC Zürich Schweizer Meister und war nach seiner Karriere als Spieler unter anderem Co-Trainer von Urs Fischer, heute Union Berlin. Mit ihm will der Verein zurück auf die Erfolgsspur.

Dass es nicht auf Anhieb klappt, dafür möchten die Bazenheider sorgen. «Wir werden das Spiel gewinnen», sagt Trainer Bernhardsgrütter, der von den Fähigkeiten seiner Mannschaft überzeugt ist. Von seinem neuen Co-Trainer Philipp Muntwiler zeigt er sich im Übrigen angetan: «Ich finde es super, dass er sich entschieden hat, uns zu helfen. Wir haben einen regen Austausch miteinander und seine Sicht der Dinge ist sehr wertvoll. Wenn einer rund 500 Spiele in den obersten zwei Ligen absolviert hat, kann er einiges an Erfahrung einbringen.»

Bernhardsgrütter schätzt sich glücklich, dass die Lücke nach dem schnellen Abgang von Philipp Dux so reibungslos geschlossen werden konnte. Das sei der Verdienst von Sportchef Dejan Baumann. «Er macht einen super Job.»

Die Ausgangslage vor der Rückrunde

In der Saison 2022/23 steigen die fünf Gruppensieger direkt in die 1. Liga Classic auf. Zusätzlich steigen die drei besten Gruppenzweiten ebenfalls auf. Einer dieser drei besten Gruppenzweiten dürfte Stand jetzt aber kaum aus der Gruppe 5 (mit Bazenheid) kommen, weil der Rückstand von Widnau (Gruppe 5, Rang 2, 24 Punkte) auf die aktuell drei besten Gruppenzweiten schon sechs und mehr Punkte beträgt. Bazenheid als Fünfter hat 22 Punkte.

Den Aufstieg mit elf Punkten praktisch auf sicher hat Spitzenreiter Balzers. Die Liechtensteiner sind auf bestem Weg, ein Jahr nach dem Abstieg in die 1. Liga zurückzukehren. Im zweiten Teil der Tabelle sind die Abstände geringer. Auf einem Abstiegsplatz liegen zurzeit Amriswil, Frauenfeld und Rapperswil-Jona 2.

Die Spiele der kommenden Tage 2. Liga inter, Gruppe 5: Samstag, 16 Uhr, Chur 97 – Wil 2, Rorschach-Goldach – Lachen/Altendorf; 16.30 Uhr, Dardania St.Gallen – SV Schaffhausen, Amriswil – Frauenfeld; Sonntag, 13.30 Uhr, Widnau – Balzers; 15.30 Uhr, Bazenheid – Thalwil (in Flawil); 16 Uhr, Rapperswil-Jona 2 – Uster.