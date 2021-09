Vorschau auf das Wochenende im Toggenburger Regionalfussball

Regionalfussball Thurbord will die ersten Punkte der Geschichte, Bazenheid oben dran und Neckertal-Degersheim im Hoch bleiben: Die Vorschau auf das Wochenende Gegen Seuzach will der FC Bazenheid nach der ersten Saisonniederlage wieder gewinnen. Ebnat-Kappel muss gewinnen, um den Anschluss an Kirchberg und Bazenheid 2 nicht zu verlieren. Und die Frauen von Kirchberg und Bütschwil können sich im Tabellenkeller Luft verschaffen. Wegweisende Spiele talauf, talab. Pablo Rohner 23.09.2021, 14.24 Uhr

Noch wartet der FC Thurbord in der Meisterschaft auf den Lohn für die Arbeit. Bild: Raphael Rohner

Sie waren nahe dran. Zur Pause führte der FC Thurbord Alt St.Johann gegen Neckertal-Degersheim 2 mit 2:1, die ersten Ligapunkte der Vereinshistorie schienen nah. Am Ende jedoch hiess es: Wieder nichts. 2:3 lautete das Schlussresultat. Warum sollte der FC Thurbord Alt St.Johann nun ausgerechnet bei Eschenbach, Tabellenführer der 5. Liga Gruppe 9, die ersten Punkte holen? «Warum nicht?», fragt Co-Trainer Philipp Bauer zurück und führt aus:

«Kein Spiel ist ein Selbstläufer. Wir werden auf jeden Fall 100 Prozent geben. Ich bin überzeugt, dass wir etwas mitnehmen können.»

Gegen den verlustpunktlosen Spitzenreiter sei sein Team ganz besonders motiviert, sagt Bauer. Und auch beim Gegner dürfte es kaum zu verhindern sein, dass der punktlose Tabellenletzte zumindest unterbewusst ein bisschen auf die leichte Schulter genommen wird. Egal, wie das Resultat am Samstag ausfällt, in Alt St.Johann sind sie zufrieden, wie die erste Saison mit Meisterschaft bisher läuft. Bauer: «Alle, die Spieler und die anderen Vereinsmitglieder, sind mit Elan dabei.» Beim obersten Saisonziel, für alle Spiele genügend Spieler zu haben, gab sich der FC Thurbord bisher jedenfalls keine Blösse.

Am anderen Ende der Leistungsskala des Toggenburger Fussballs kassierte Bazenheid am vergangenen Wochenende bei Leader Kreuzlingen die erste Niederlage der Saison und verpasste damit den Sprung an die Tabellenspitze. Im Sommer hatten regionale Fussballexperten Bazenheid eine schwierige Saison in den Niederungen der Tabelle prophezeit. Viele sahen die Toggenburger gar als Abstiegskandidaten.

Der FC Bazenheid will gegen Seuzach zurück auf die Siegerstrasse. Hier am Ball Mirco Jungblut im Spiel gegen den FC Amriswil.

Bild: Beat Lanzendorfer

In den ersten fünf Spielen haben die Bazenheider gezeigt, wie wenig sie die düsteren Prognosen beeindruckt haben. Mit zehn Punkten gehört das Team von Trainer Daniel Bernhardsgrütter in der 2. Liga interregional Gruppe 6 gar zur erweiterten Spitzengruppe. Ihn selbst überrasche das nicht, sagt Bernhardsgrütter:

«Ich erlebe die Jungs seit der Vorbereitung viermal in der Woche auf dem Platz und sehe, was sie können und mit welcher Leidenschaft sie Fussball spielen.»

Am Samstag ist nun der FC Seuzach auf dem Ifang zu Gast. Die Zürcher sind weniger gut in die Saison gestartet und rangieren mit vier Punkten auf Rang 10 ungefähr dort, wo sie die letzte Halbsaison, punktgleich mit Bazenheid, abgeschlossen haben – knapp über dem Strich.

Daniel Bernhardsgrütter spricht mit Blick auf Samstag von einem «wegweisenden Spiel». Es gehe um den Übergang von gutem Saisonstart in «eine gewisse Konstanz». Der Trainer spricht auch von der angestrebten «Konsolidierung» im oberen Tabellenmittelfeld. Bernhardsgrütter zeigt sich selbstbewusst:

«Dass wir zehn und Seuzach vier Punkte haben, hat einen Grund.»

Er erwarte von seinen Spielern, dass sie das Spiel bestimmen. Und, dass sie weniger individuelle Fehler machen als zuletzt in Kreuzlingen. «Dann», ist Bernhardsgrütter überzeugt, «haben wir eine gute Chance zu gewinnen».

In der regionalen 2. Liga feierte Wattwil Bunt zuletzt gegen Romanshorn den ersten Saisonsieg. Mit Arbon wartet am Samstag der nächste Gegner vom Bodensee und ein Tabellennachbar. Beide Teams haben vier Punkte auf dem Konto. Das Auswärtsspiel hat für Wattwil Bunt also ebenfalls wegweisenden Charakter.

Ob Wattwil Bunt um Captain Christoph Schneider (mit Binde) auch gegen Arbon viel mit Verteidigen beschäftigt sein wird? Bild: Beat Lanzendorfer

Der FC Bütschwil und der FC Neckertal-Degersheim sind ansprechend, respektive hervorragend in die Saison gestartet. Aufsteiger Bütschwil rangiert nach überzeugenden Auftritten stabil im Mittelfeld, Neckertal-Degersheim führt die Tabelle nach vier Siegen in den ersten vier Spielen gar an. «Das Resultat harter Arbeit» sei das, sagt Trainer Markus Danuser, entsprechend werde auch das Heimspiel am Samstag gegen Teufen angegangen. Danuser erwartet eine enge Partie gegen einen Gegner, «der spielen, aber auch verteidigen kann».

FC Bütschwil mit Remis im Liga-Mittelfeld In der 3. Liga hat der FC Bütschwil am Mittwochabend in einem vorgezogenen Spiel auswärts gegen den FC Appenzell 1:1 gespielt. Ein mustergültiger Vorstoss nach gut einer halben Stunde brachte das Spiel der Toggenburger in die gewünschten Bahnen. Nach einer schönen Spielverlagerung im Mittelfeld wurde Raphael Fust auf dem rechten Flügel freigespielt. Seine Hereingabe fand Severin Gübeli, der aus dem Mittelfeld bis in den Fünfmeterraum durchgelaufen war und nur noch einzuschieben brauchte.

In der zweiten Halbzeit übernahm Appenzell das Spieldiktat. Das Heimteam schaffte es immer wieder, die Bütschwiler Defensive zu durchbrechen. Der Ausgleich lag in der Luft und fiel in der 73. Minute. Ein hoher Ball rutschte durch die Bütschwil-Abwehr und wurde mit etwas Abschlussglück im Tor untergebracht. Der Ausgleich war zugleich der Startschuss für eine wilde Schlussviertelstunde. Die wachgerüttelten Gäste liessen aber ihre Kaltschnäuzigkeit gleich bei mehreren Topchancen vermissen. (pd)

Mit Blick auf die weitere Saison sagt Danuser: «So lange es läuft, nehmen wir das gerne mit.» Sie wüssten aber auch, dass wieder andere Zeiten kommen können. Darum will Danuser den Blick auch nicht zu weit öffnen. «Wir nehmen Spiel für Spiel.» Sicher ist: Für das Saisonziel, sich unter den ersten acht zu klassieren, helfen die vielen bisher gesammelten Punkte schon mal sehr.

Ein wegweisendes Spiel hat auch 4.-Ligist Ebnat-Kappel vor sich. Dritter gegen Zweiter lautet die Affiche im Derby gegen Bazenheid 2. Gewinnt Bazenheid, sind die Untertoggenburger definitiv erster Verfolger des FC Kirchberg, der am Samstag zuhause gegen den FC Niederstetten spielt. Um den Anschluss zur Spitze zu wahren, ist ein Sieg für Ebnat-Kappel Pflicht. Mut macht den Obertoggenburgern die gute Leistung vergangenes Wochenende im Cup bei der 1:2-Niederlage gegen Drittligist Diepoldsau-Schmitter.

Gegen Eschlikon hatten Patrice Müller und seine Kirchberger zu kämpfen, gewannen letztlich aber, wie bisher in jedem Spiel der Saison. Bild: Beat Lanzendorfer

Mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Widnau sind die Frauen des FC Ebnat-Kappel in Schlagdistanz zur Spitze. Damit das sicher so bleibt, braucht es am Samstag einen Sieg gegen Thusis-Cazis. Keine einfache Aufgabe, denn die Bündnerinnen liegen zwei Punkte vor Ebnat-Kappel und haben bisher erst ein Gegentor kassiert.

Im unteren Drittel der Tabelle könnte sich Bütschwil mit einem Sieg gegen das noch punktelose Linth-Schwanden etwas Luft nach unten verschaffen. Die gleiche Chance haben Kirchbergs Frauen in der 3. Liga im Spiel gegen die Tabellennachbarinnen aus Uznach.