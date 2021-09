So geht es bei den Toggenburger Fussballern weiter

Regionalfussball Wegen der verordneten Quarantäne muss der FC Bazenheid sein zweites Spiel in Folge verschieben – die anderen Toggenburger Teams kämpfen um Punkte Nach dem Spiel Blue Stars ZH gegen Bazenheid kann auch Bazenheid gegen Frauenfeld wegen positiver Coronafälle der Toggenburger nicht wie vorgesehen stattfinden. Das Spiel gegen die Zürcher Blue Stars soll nun am 7. September nachgeholt werden. Beat Lanzendorfer 02.09.2021, 14.00 Uhr

Die rot-schwarzen Bazenheider dürfen den Fussballplatz erst am kommenden Dienstag wieder betreten. Bild: Beat Lanzendorfer

Sechs der acht Toggenburger Fanionteams stehen am Wochenende auf dem Fussballplatz. Das Fernbleiben von Bazenheid ist hinlänglich bekannt. Die Ebnat-Kappler Frauen haben ihre Partie hingegen schon vorgeholt.

Diese Entwicklung hat sich abgezeichnet. Nachdem beim FC Bazenheid Coronafälle aufgetreten sind und die Partie gegen die Zürcher Blue Stars verschoben wurde, kann auch das Spiel vom Samstag gegen Frauenfeld nicht stattfinden. «Nachdem sich alle zwölf ungeimpften Spieler testen liessen, die am 25. August im Training waren, fiel das Ergebnis bei sechs Akteuren positiv aus», sagt Sportchef Dejan Baumann. Sie würden sich in Isolation befinden, die anderen sechs seien in Quarantäne.

Sämtliche Trainings diese Woche wurden abgesagt. «Die geimpften Spieler und jene, die an besagtem Datum nicht im Training waren, mussten sich individuell fit halten», sagt der Sportchef weiter. Das abgesagte Spiel gegen die Blue Stars soll nun am Dienstag, 7. September, nachgeholt werden, dasjenige gegen Frauenfeld ist am 15. September terminiert.

Wattwil Bunt ist mit einem Punkt nach zwei Runden hinter den Erwartungen geblieben. Am Samstag erwartet den Toggenburger Zweitligisten auswärts in Bischofszell eine schwierige, aber durchaus lösbare Aufgabe. Dazu Trainer Jan Rüeger: «Der Aufsteiger ist wie wir mit einem Punkt gestartet. Wer sich nicht nach hinten orientieren möchte, muss solche Gegner schlagen.»

Das war so nicht erwartet worden. Neckertal-Degersheim weist nach zwei Runden eine weisse Weste auf und steht zusammen mit Brühl 2 und Aufstiegstopfavorit Flawil an der Tabellenspitze. Anhand der bisherigen Resultate sollte die Danuser-Elf im zweiten Heimspiel gegen Gossau 2 mit vermeintlichen Vorteilen ins Rennen gehen. Der Eindruck aber täuscht. Gegen Flawil setzte es für Gossau 2 eine knappe 2:3-Niederlage ab und gegen Mitfavorit Zuzwil holten die Fürstenländer ein beachtliches 2:2. Neckertal ist also gewarnt.

Die bisherigen Auftritte von Aufsteiger Bütschwil waren vielversprechend. Zum Leidwesen von Trainer und Spieler schaute aber nur ein Punkt gegen Zuzwil (2:2) heraus. Nun wäre es an der Zeit, wenn in Wittenbach etwas Zählbares hinzu kommt, ansonsten droht der Absturz auf einen Abstiegsplatz.

Die Mannschaft um Trainer Domenico Esposito ist zwar standesgemäss mit sechs Punkten gestartet, vollends überzeugend waren die Siege gegen Frauenfeld 3 und Wängi 2 nicht. Besonders gegen Wängi 2 konnten die drei Punkte erst in der Schlussphase sichergestellt werden. Im zweiten Heimspiel der Saison empfängt die Sonnmatt-Elf Eschlikon, das zuletzt die zweite Wattwiler Mannschaft mit 7:2 zerzauste.

Da wird die Physis gefordert. Die Obertoggenburger waren am Donnerstagabend in Littenheid im Einsatz und treten am Samstag auf dem Untersand gegen Niederstetten an. Zwei Spiele innert drei Tagen sind ungewöhnlich und fordern der Mannschaft einiges ab. Weil beide Gegner in der zweiten Tabellenhälfte angesiedelt sind, müssten zwei Vollerfolge trotzdem im Bereich des Möglichen sein.

Die Bütschwilerinnen haben mit ihrem unwiderstehlichen Auftritt und dem daraus resultierenden 4:1-Erfolg in Triesen den verpatzten Saisonstart ausgemerzt. Nun folgt am Sonntagnachmittag die nächste Bewährungsprobe. Gegner Widnau ist nach zwei Runden noch ungeschlagen und hat vier Punkte auf dem Konto. Mit neun erzielten Toren trat besonders die Offensive in Erscheinung. Die Bütschwiler Frauen müssen sich in Acht nehmen.

Die Ebnat-Kappler Frauen haben ihr Spiel gegen Romanshorn (3:4) schon unter der Woche ausgetragen und bekommen dadurch am Wochenende eine Pause. Nächster Fixtermin ist das Heimspiel am 12. September gegen Rapperswil-Jona 2.