Wattwil Bunt kassiert bittere Niederlage gegen Bischofszell.

Regionalfussball Wattwil Bunt kassiert gegen Bischofszell eine bittere Niederlage und muss sich im Kampf gegen den Abstieg weiter nach der Decke strecken Der 2.-Liga-Vergleich zwischen Wattwil Bunt und Bischofszell hätte für die Toggenburger zum Befreiungsschlag werden können. Stattdessen setzte es eine deutliche 0:3-Pleite ab. Raphael Dort 25.04.2022, 07.07 Uhr

Jeton Seferi (rechts) konnte seine Torjägerqualitäten für einmal nicht zur Geltung bringen. Bild: Beat Lanzendorfer

Nach dem 5:0-Erfolg unter der Woche wollte der FC Wattwil Bunt die positiven Gefühle ins Spiel gegen den FC Bischofszell mitnehmen. Die Thurgauer Gäste sammelten bislang nur einen Punkt mehr als die Wattwiler. Mit einem Sieg hätten die Toggenburger am Sonntag zwei Tabellenplätze gutgemacht, weil Schmerikon tags zuvor eine Niederlage einstecken musste.

Früher Rückstand

Der Start der Partie lief nicht nach den Vorstellungen der Wattwiler. Die Bischofszeller zeigten sich sehr aufsässig und liessen dem Heimteam in den Zweikämpfen keine Chance. In der zehnten Minute wurde Hiseni mit einem Steilpass lanciert und fand sich prompt in einem Duell gegen den Wattwiler Keeper Rossi wieder.

Diese Chance liess sich der Stürmer der Gäste nicht nehmen und verwandelte zum 0:1. Bereits in der 21. Spielminute baute Weber die frühe Führung für die Gäste aus. Nach einem Freistoss kam der Thurgauer vor dem Fünfmeterraum der Toggenburger an den Ball und versenkte eiskalt zum 0:2.

Die Wattwiler hatten Probleme, sich Chancen zu erspielen, lediglich nach einem Konter von Seferi wurde es gefährlich. Der Abschluss des Wattwiler Topscorers verpasste die weite Ecke nur haarscharf.

Zweite Hälfte in Unterzahl

Nach der Pause kamen die Wattwiler besser ins Spiel. Die bislang beste Spielphase der Gastgeber wurde aber abrupt unterbrochen, als Porchet nach einer Stunde mit der zweiten Gelben Karte den Platz verlassen musste. Nun in Unterzahl, gelang es den Toggenburgern nicht mehr, Druck auf das souveräne Gästeteam auszuüben.

In der 95. Minute rundete Knellwolf den mühelosen Sieg für den FC Bischofszell mit dem 0:3 ab. Akut abstiegsgefährdet sind die Wattwiler trotz der Niederlage nicht, auf das elftplatzierte Henau hat man immer noch vier Punkte Vorsprung. Kommenden Samstag bekommt der FC Wattwil Bunt in Romanshorn die Chance, sich gegen den Tabellendritten zu beweisen.

Matchtelegramm FC Wattwil Bunt 1929 – FC Bischofszell 0:3 (0:2) Grüenau – 145 Zuschauer – Tore: 10. Hiseni 0:1, 21. Weber 0:2, 95. Knellwolf 0:3. Wattwil Bunt: Rossi; M. Schönenberger, C. Schneider, Jusufi (13. Ibraimi), Romer (71. Scherrer); Porchet, Kipfer (45. Baumgartner), Shala, Fernandez (87. Gashi); Kuhn (71. Jahmurataj), Seferi.

