Vorschau auf das Fussballwochenende

Regionalfussball Warum Bazenheid bereits unter Zugzwang steht und Bütschwil sowie Ebnat-Kappel ihren Höhenflug fortsetzen möchten Am Bettagswochenende wird nicht überall Fussball gespielt. Während Bazenheid in der Meisterschaft aber um wichtige Punkte kämpft, geht es für Wattwil Bunt, Bütschwil und Ebnat-Kappel um den Vorstoss in die nächste Runde des Ostschweizer Cups. Beat Lanzendorfer 16.09.2022, 14.04 Uhr

Die in grau gekleideten Bütschwiler möchten ihren derzeitigen Höhenflug im Cup fortsetzen. Bild: Beat Lanzendorfer

In der 2. Liga inter steht auch am Bettagswochenende ein volles Programm auf dem Wettspieltableau. In den darunter liegenden Ligen hingegen pausiert der Spielbetrieb mit Ausnahme des Ostschweizer Cups. So wird am Wochenende gespielt.

Bazenheid kommt unter Zugzwang

Die Bilanz der ersten drei Runden gibt keinen Anlass für Freudensprünge. Die Alttoggenburger liegen mit einem Punkt deutlich hinter den Erwartungen. Wäre jetzt Schluss, die Mannschaft würde als Absteiger feststehen.

Panik zu verbreiten ist aber noch nicht angebracht, trotzdem wird nun eine Reaktion gefordert. Ausgerechnet zum jetzigen Zeitpunkt kommt das wiedererstarkte Chur 97 auf den Ifang. Mit sieben Punkten liegen die Bündner unmittelbar hinter dem Spitzentrio SV Schaffhausen, Rorschach-Goldach und Widnau.

Um den Anschluss ans hintere Mittelfeld aber nicht komplett zu verlieren, müsste der erste Saisonsieg der Bazenheider trotz ungünstiger Aussichten gleichwohl kommen.

Wattwil Bunt möchte weiter Moral tanken

Trotz vier Gegentoren ist es unter der Woche im Nachtragsspiel bei Calcio Kreuzlingen endlich einmal für Wattwil Bunt gelaufen. Die Mannschaft konnte mit dem 4:4 gemäss Aussage von Trainer Jan Rüeger Moral tanken und blickt nun wieder optimistischer in die Zukunft.

Nun folgt das Cupspiel gegen Altstätten. Obwohl die Wattwiler zu Hause antreten dürfen, gehen sie als krasser Aussenseiter auf den Platz, denn Altstätten führt in der Meisterschaft die Tabelle in der Gruppe 1 der 2. Liga regional an.

Bütschwil und Ebnat-Kappel sind Favoriten

Im Cup der 3. bis 5. Liga müssen sowohl Bütschwil als auch Ebnat-Kappel auswärts antreten. Die Partie Gams – Bütschwil ist das Duell zweier Spitzenreiter. Gams führt die Tabelle der Gruppe 2 in der Gruppe 4. Liga an. Dasselbe gilt für Bütschwil in der Gruppe 4 der 3. Liga.

Mit Walenstadt haben auch die Ebnater keine leichte Aufgabe vor der Brust. Die beiden Viertligisten zählen in ihren jeweiligen Gruppen zu den Aufstiegsfavoriten und konnten die Erwartungen bisher auch erfüllen. Nun wird sich zeigen, wer im Cup die Nase vorn hat.