Ebnat-Kappel gewinnt Toggenburger Derby gegen Bütschwil

In den letzten Jahren gingen die Bütschwilerinnen in den wichtigen Spielen in der Regel als Siegerinnen vom Platz. Am Sonntag war es anders, Ebnat-Kappel gewann beim Favoriten mit 3:2. Wie so oft sorgte Selin Roth mit zwei Toren für die Differenz.

Beat Lanzendorfer 22.08.2021, 17.11 Uhr