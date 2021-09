Die Ebnat-Kappler Frauen verlieren erstmals in dieser Saison

Nach zwei Spielen und sechs Punkten lagen die Frauen aus Ebnat-Kappel in der 2. Liga an der Tabellenspitze. Am Mittwochabend musste die Mannschaft um Trainer Lorenzo Simonetti beim 3:4 in Romanshorn das Feld aber als Verlierer verlassen.

Beat Lanzendorfer 02.09.2021, 09.35 Uhr