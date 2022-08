Beide Toggenburger Frauenteams gewinnen.

Regionalfussball Toggenburger Frauen auf dem Vormarsch: Selin Roth schiesst beim Sieg von Ebnat-Kappel fünf Tore – auch das Team FF Toggenburg geht als Sieger vom Platz Nach dem zweiten Saisonsieg übernimmt das Team FF Toggenburg in der 2. Liga die Tabellenspitze. Die ersten drei Punkte haben auch die Ebnater Frauen eingefahren. Fünffache Torschützin beim 5:2 in Weinfelden war Selin Roth. Beat Lanzendorfer 29.08.2022, 12.49 Uhr

Fünffachtorschützin Selin Roth war beim Sieg in Weinfelden nicht zu bremsen. Bild: Beat Lanzendorfer

Wo das gegnerische Tor steht, das weiss die Ebnat-Kapplerin Selin Roth ganz genau. Die 27-Jährige schoss in den vergangenen Jahren im Toggenburg regelmässig am meisten Tore. Die Stürmer bei den Herren miteingerechnet.

Am Sonntag gelang ihr allerdings ein Kunststück, das auch für eine Stürmerin von ihrem Format nicht alltäglich ist. Beim 5:2-Sieg in Frauenfeld gelangen ihr alle fünf Treffer. Mit einem lupenreinen Hattrick hat sie schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse gesorgt. Nach ihrem 4:0 gelangen dem Heimteam zwei Tore durch Tanja Zbinden, was kurzzeitig noch etwas Spannung aufkommen liess.

Dann schlug Selin Roth erneut zu und schoss nach 80 Minuten das 5:2. Mit den gewonnenen drei Punkten konnte sich die Mannschaft in der 2. Liga auf Platz 4 verbessern. Nach zwei Spielen macht es den Eindruck, als hätten die Obertoggenburgerinnen genügend Potenzial, um für einmal nicht gegen den Abstieg kämpfen zu müssen. Bedingung ist allerdings, dass es keine weiteren Ausfälle im Kader gibt.

Die Zuschauer dürften am Sonntagmorgen beim Spiel FF Toggenburg – Widnau (5:4) ihre Freude gehabt haben. Neun Tore bekommen sie nicht alle Tagen zu sehen. Die Trainer waren hingegen weniger begeistert, wobei Marc Ott, Verantwortlicher des einheimischen Frauenteams für einmal darüber hinwegsah, dass sich seine Defensivabteilung nicht mit Ruhm eindecken konnte.

Nach den neunzig Minuten sagte er: «Zwischendurch haben wir etwas geschlafen, unter dem Strich war die Leistung der Frauen aber schon in Ordnung und mit den sechs Punkten ist uns ja ein perfekter Saisonstart geglückt.» Obwohl die Startphase bereits den Einheimischen gehörte, mussten sie ab der 21. Minute einem Rückstand nachrennen. Michelle Walt hatte getroffen. Eliane Werder gelang nach gut einer halben Stunde das 1:1.

Es blieb auch nach der Pause spannend. Durch jeweils zwei Tore von Valerie Kern und Alexandra Brändle sowie Baumgartner und Haltiner bei den Gästen , stand es nach 72 Minuten 3:3. Als Valerie Kern und Eliane Werder dann auf 5:3 erhöhten, schien die Sache gelaufen. Der Widnauer Anschlusstreffer drei Minuten vor dem Abpfiff liess noch einmal Spannung aufkommen. Die Frauen vom Team FF Toggenburg schaukelten den Vorsprung aber souverän über die Runden.