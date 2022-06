Bütschwil und Neckertal-Degersheim beenden die Saison siegreich

St.Gallen Gutes Wetter, gelassene Stimmung und viele Menschen: Impressionen vom Bignik 2022 in St.Gallen

Am Sonntag wurde in der Altstadt ein überdimensionales rot-weiss kariertes Picknicktuch ausgelegt: Bignik, das Kunstprojekt der Künstler-Zwillinge Frank und Patrik Riklin fand zum ersten Mal in St.Gallen statt.