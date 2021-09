Toggenburger Fussballclubs bleiben makellos

Starker Saisonauftakt: Kirchberg und Ebnat-Kappel holen sich in den ersten drei Runden jeweils drei Siege

Beide gehören in der 4. Liga zu den Aufstiegsfavoriten und beide treten derzeit auch so auf. Ebnat-Kappel schlägt Niederstetten am Samstag mit 4:1, Kirchberg geht mit und erkämpft sich ein 2:1 gegen Eschlikon.