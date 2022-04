Bazenheid und Wil 2 trennen sich unentschieden.

Regionalfussball Spektakuläres Derby: Bazenheid holt in der 2. Liga interregional trotz einem 0:2-Pausenrückstand beim 2:2 gegen Wil 2 noch einen Punkt Die Toggenburger können die beste Offensive der Liga nicht gänzlich stoppen, stecken aber den Zweitore-Rückstand gut weg und sind am Ende dem Sieg näher als das Wiler Nachwuchsteam. Beat Lanzendorfer 30.04.2022, 22.44 Uhr

Grosser Jubel in den Reihen der Bazenheider, nachdem sie einen 0:2-Pausenrückstand noch wettmachen konnten. Bild: Beat Lanzendorfer

Obwohl die Woche sowohl für Bazenheid als auch für Wil 2 mit einer Ernüchterung begann, war vom Frust am Samstagabend nichts mehr zu spüren. Beide Teams boten den Zuschauern beim 2:2 einen umstrittenen Kampf mit vielen Torszenen.

Die Meldung, dass die älteste Wiler Nachwuchself nicht in die 1. Liga aufsteigen kann, sorgte am Dienstag auf dem Bergholz für Frustration. Einen Tag später bot sich Bazenheid die Chance, mit einem Sieg gegen Kreuzlingen die Möglichkeit, näher zur Spitze aufzurücken. Daraus wurde nichts, es setzte ein 0:2 ab.

Der Schock ist verdaut

Von diesem Schock zeigten sich beide Teams gut erholt. Sie boten den Zuschauern einen offenen Schlagabtausch, mit Vorteilen in den ersten zwanzig Minuten für das Heimteam. Dann schlugen die Gäste zweimal zu. Beide Male profitierte der Torschütze jeweils von einer perfekten Hereingabe. Zuerst war Beka zur Stelle und vollendete zum 0:1, zehn Minuten später schoss Giorgio das 0:2.

Bazenheid hatte durchaus seine Möglichkeiten, scheiterte aber an Schlussmann Sousa oder am eigenen Unvermögen. Zudem taten sich die Einheimischen mit dem Umschaltspiel der Gäste schwer. Es stellte die Bazenheider Defensive mehrmals vor Probleme.

Was nach Wiederbeginn dann abging, konnte so nicht erwartet werden. Kaum auf dem Spielfeld zurück, erzielte Jungblut den Anschlusstreffer. Nun gerieten die Wiler arg unter Druck und konnten vorerst mit Glück den Vorsprung verteidigen. Nach 73 Minuten war Sousa dann bei der Direktabnahme von Roman Scardanzan machtlos. Nach dem zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich wollten die Bazenheider mehr, scheiterten aber mehrfach an der vielbeinigen Wiler Abwehr.

Spiel hätte auf beide Seiten kippen können

In der Endphase hätte das Spiel auf beide Seiten kippen können. Schlussmann Donnici rettete zweimal aber in extremis. Der Bazenheider Schlussmann zeigte, weshalb er zu den Besten in der Liga zählt.

«Wir hatten in der zweiten Halbzeit einige angeschlagene Spieler. Dadurch konnten wir den Ball nicht wie gewünscht laufen lassen», sagte Wil-Trainer Fabinho. Er wollte dies nicht als Entschuldigung gelten lassen, aber das Fehlen von Luan Abazi hatte sich ohne Zweifel bemerkbar gemacht. Der 18-fache Saisontorschütze stand im Aufgebot der ersten Mannschaft, die praktisch zeitgleich gegen Yverdon spielte – auch dort endete die Partie 2:2.

Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter zeigte sich angetan von der Leistung seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit: «Ich habe meinen Jungs gesagt, dass das Spiel noch nicht gegessen ist. Der schnelle Anschlusstreffer hat uns sicher in die Karten gespielt. Einmal mehr hat man gesehen, dass wir bis zum Schluss nicht aufgeben und sind dafür mit einem Punkt belohnt worden.»

Matchtelegramm FC Bazenheid – FC Wil 2 2:2 (0:2). Ifang – 140 Zuschauer – Tore: 20. Beka 0:1. 31. Giorgio 0:2. 46. Jungblut 1:2. 73. R. Scardanzan 2:2. Bazenheid: Donnici; R. Scardanzan, Bytyqi, Ott, Romer; Jungblut (90. Mujkanovic), Goli, Musaj; Teixeira, Pentrelli, Roth (83. P. Scardanzan). Wil 2: Sousa; Gashi, Stevanovic, Selishta; Salihi, Coric, Franscini; Egger (79. Crupi), Giorgio (65. Baralija), Rexhepi; Beka (79. Hasanbasic). Bemerkung: 85. Gelb/rote Karte für Salihi (Wil 2).