Das Programm der regionalen Fussballer am Wochenende

Regionalfussball So sieht das Programm der Toggenburger Fussballer eine Woche vor dem Meisterschaftsstart aus Am 20. und 21. August beginnt in den unteren Ligen die Saison 2022/23. Wie immer werden die Ernstkämpfe eine Woche zuvor mit einer Cuprunde lanciert. Wer bereits ausgeschieden ist oder zu einem späteren Zeitpunkt zum Zug kommt, hat ein Testspiel vereinbart. Beat Lanzendorfer 11.08.2022, 13.49 Uhr

Letzte Saison spielte Aufsteiger Kirchberg, am Ball Mario Kuhn, noch in der Meisterschaft gegen Pfyn. Nun kommt es im Cup zum Wiedersehen. Bild: Beat Lanzendorfer

Für die einen ist es ein lästiges Pflichtprogramm, andere sprechen von einem besseren Testspiel, die Dritten nehmen den Termin durchaus ernst. Gemeint ist die Vorrunde des Schweizer Cups, die ab 2. Liga regional seit Jahren eine Woche vor Meisterschaftsbeginn auf dem Programm steht.

Fünf der acht Toggenburger Aktivteams im Einsatz

Vor einer Woche mussten sich in der Vorrunde des Cups schon zehn Teams die Fussballstiefel schnüren. Darunter Neckertal-Degersheim (3.) und Kirchberg (3.) im direkten Vergleich. Beim 4:2-Sieg stellte 3.-Liga-Aufsteiger Kirchberg unter Beweis, dass er auch in neuer Umgebung einen ernst zu nehmenden Konkurrenten darstellt. Nun geht es im 1/32-Final nach Pfyn, wo die Toggenburger beim Viertligisten favorisiert sind. Anpfiff ist am Samstag um 18 Uhr.

Bütschwil (3.) gastiert ebenfalls im Kanton Thurgau und mit Weinfelden-Bürglen 1a bekommt die Elf um Trainer Ruedi Eisenhut am Samstag um 16 Uhr ebenfalls einen Viertligisten vorgesetzt. Auch hier wird seitens der Toggenburger ein Weiterkommen erwartet.

Anders präsentiert sich die Ausgangslage für Ebnat-Kappel. Der Viertligist darf am Samstag um 17 Uhr gegen Teufen zwar auf dem heimischen Untersand antreten, geht gegen das eine Liga höher klassierte Team aber als Aussenseiter ins Rennen.

Bei den Frauen gastiert das Team Toggenburg, das sich aus Spielerinnen vom FC Bütschwil und dem FC Kirchberg zusammensetzt, am Samstagabend um 19.15 Uhr in Wittenbach. Alles andere als ein Sieg des Toggenburger Zweitligisten bei den Vertreterinnen aus der 3. Liga käme einer Enttäuschung gleich.

Den Reigen der Cupspiele schliessen die Ebnater Frauen (2.) am Sonntagnachmittag um 13 Uhr in Buchs ab. Beim Viertligisten müsste es für die nächste Cuprunde reichen.

Testspiele der spielfreien Mannschaften

Die Cupspiele der 2. Liga inter werden zu einem späteren Zeitpunkt bestritten. Bazenheid hat deshalb eine Woche vor dem Meisterschaftsstart in Thalwil noch einen Test gegen Rorschach-Goldach vereinbart. Gespielt wird am Samstag um 16 Uhr auf der Sportanlage Kellen in Tübach.

Im Cup ein Freilos holen sich die Wattwiler am Samstag um 17 Uhr den letzten Schliff für die in einer Woche startende Meisterschaft beim ebenfalls in der 2. Liga regional spielenden Abtwil-Engelburg.

Ebenso auf der Abtwiler Spiserwis spielen am Samstag die bereits aus dem Cup ausgeschiedenen Neckertaler. Um 13.30 Uhr heisst der Gegner Abtwil-Engelburg 2.

Die Spiele der Toggenburger vom Wochenende Schweizer-Cup-Vorrunde (3. bis 5. Liga): Samstag, 16 Uhr, Weinfelden-Bürglen 1a (4.) – Bütschwil (3.). 17 Uhr, Ebnat-Kappel (4.) – Teufen (3.). 18 Uhr, Pfyn (4.) – Kirchberg (3.). Schweizer-Cup-Vorrunde, Frauen: Samstag, 19.15 Uhr, Wittenbach (3.) – FF Toggenburg (2.); Sonntag, 13 Uhr, Buchs (4.) – Ebnat-Kappel (2.). Testspiele: Samstag, 13.30 Uhr, Abtwil-Engelburg 2 (3.) – Neckertal-Degersheim (3.); 16 Uhr, Rorschach-Goldach (2. Liga Inter) – Bazenheid (2. Liga Inter); 17 Uhr, Abtwil-Engelburg 1 (2.) – Wattwil Bunt (2.).