Der FC Bazenheid verliert gegen Kreuzlingen

Regionalfussball Pittere Pille für den FC Bazenheid: Gegen Kreuzlingen die Punkte und Bollhalder durch Verletzung verloren Der FC Bazenheid verliert am Dienstagabend das Nachtragsspiel gegen Aufstiegsfavorit Kreuzlingen mit 0:2. Damit sind die Aufstiegsträume vorerst vom Tisch. Beat Lanzendorfer 27.04.2022, 07.20 Uhr

Hier war bei Roman Bollhalder (links) noch alles in Ordnung. Später musste er mit Verdacht auf Kreuzbandriss den Platz verlassen. Rechts Bode, der für Kreuzlingen das 1:0 erzielte. Bild: Beat Lanzendorfer

Das ist bitter: Die Bazenheider legen zu Hause gegen Kreuzlingen einen beherzten Auftritt hin, müssen sich am Ende aber doch mit 0:2 geschlagen geben. Zu allem Übel muss Roman Bollhalder, einer der Türme in der Defensive, nach einer halben Stunde Spielzeit mit Verdacht auf Kreuzbandriss den Platz verlassen.

Für die Toggenburger war es im sechsten Pflichtspiel des Jahres die erste Niederlage. Damit dürfte auch das Thema Aufstieg vorläufig auf Eis gelegt sein. Der Rückstand auf Kreuzlingen, neu auf Rang 2, der auch noch zum Aufstieg berechtigt, ist auf sieben Punkte angewachsen.

Der Trainer hat viel Gutes gesehen

Bazenheid spielte in der zweiten Halbzeit hinten nur noch mit einer Dreierkette und erhielt dadurch ein Übergewicht im Mittelfeld. Mit dieser Umstellung fand sich Kreuzlingen nicht zurecht und tauchte fortan nur noch bei Kontern vor dem Tor der Einheimischen auf.

Dazu sagt Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter: «Nach der Pause haben wir den Gegner in dessen eigene Hälfte gedrängt. Leider war uns der Schiedsrichter bei den strittigen Szenen nicht wohlgesinnt. Aus meiner Sicht hätte er mindestens einmal auf den Elfmeterpunkt zeigen müssen.» Seiner Mannschaft konnte und wollte er keinen Vorwurf machen. Sie hätte auch kämpferisch überzeugt.

Tatsache ist aber: Beim Toreschiessen tut sich das Team schwer. 29 Treffer aus 18 Spielen sind kein berauschender Wert. Dafür stellt es mit lediglich 20 Gegentoren die zweitbeste Abwehr der Gruppe 6 in der 2. Liga interregional.

Das forsche Auftreten nach dem Seitenwechsel hätte sich nach wenigen Sekunden fast schon ausbezahlt – Pentrellis Abschlussversuch landete aber lediglich an der Latte. So rannten die Einheimischen weiter einem Rückstand hinterher, den sie sich nach 19 Minuten eingehandelt hatten. Bode reagierte nach einem Querpass am schnellsten und traf beim zweiten Versuch zum 0:1.

Vielleicht zu defensiv in der ersten Halbzeit

Im Nachhinein kann man darüber diskutieren, ob die Bazenheider in der ersten Halbzeit zu defensiv spielten. Hierzu sagt Bernhardsgrütter: «Vielleicht war dem so, ich glaube aber nicht, dass wir das Tempo, das wir in der zweiten Halbzeit angeschlagen haben, über neunzig Minuten durchgehalten hätten.

Zum Ende passierte dann das, was häufig vorkommt, wenn das Anrennen der einen Mannschaft nicht von Erfolg gekrönt ist. Darko Anic, in früheren Jahren auch schon beim FC Bazenheid unter Vertrag, traf in der Nachspielzeit nach einem Konter zum 0:2.

Matchtelegramm FC Bazenheid – FC Kreuzlingen 0:2 (0:1). Ifang – 100 Zuschauer – Tore: 19. Bode 0:1. 92. Anic 0:2. Bazenheid: Donnici; R. Scardanzan, Bollhalder (30. Jungblut), Ott (88. Marena), Romer; Goli, Bytyqi, Musaj (84. Mujkanovic), Teixeira, Pentrelli, Roth (67. P. Scardanzan).

