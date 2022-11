Vorschau auf das Fussball-Wochenende im Toggenburg

Regionalfussball Der goldene Herbst für die Toggenburger Teams neigt sich dem Ende zu: Viele spielen am Wochenende zum letzten Mal vor der Winterpause Der Herbst 2022 geht im Toggenburger Fussball als einer der erfolgreichsten in die Geschichte ein. Ebnat-Kappel (4. Liga), Bütschwil (3. Liga) und die Frauen des Teams Toggenburg stehen schon jetzt als Herbstmeister fest. Bazenheid hingegen will den Abstand zur Gefahrenzone weiter vergrössern. Beat Lanzendorfer 03.11.2022, 16.02 Uhr

Die in gelben Trikots spielenden Wattwiler könnten mit einem Sieg gegen Tobel-Affeltrangen bereits bei Halbzeit der Meisterschaft einen vorentscheidenden Schritt Richtung Ligaerhalt zurückgelegt haben. Bild: Beat Lanzendorfer

Frauenfeld ist mit sechs Punkten in die Saison gestartet und stand am zweiten Spieltag an der Spitze der Gruppe 5 der 2. Liga Inter. Seither sind die Thurgauer brutal abgestürzt. In den folgenden acht Spielen kamen lediglich noch zwei Unentschieden hinzu. Der Rückfall auf einen Abstiegsplatz war die logische Folge davon. In die andere Richtung zeigt die Formkurve der Bazenheider. Sie konnten sich kontinuierlich steigern und sind zurzeit auf bestem Weg, in die erweiterte Spitze aufzurücken. Gelingt der dritte Dreier in Folge, wäre das Thema Gefahrenzone wohl für längere Zeit ad acta gelegt.

Was fussballerisch zurzeit in der Toggenburger Zentrumsgemeinde abgeht, darf als stark bezeichnet werden. Der Zweitligist hat in den letzten vier Runden zehn Punkte gesammelt und ist drauf und dran, die beste Vorrunde hinzulegen, seit die Mannschaft vor fünf Jahren in die regionale 2. Liga aufgestiegen ist. Schafft die Mannschaft gegen Aufsteiger Tobel-Affeltrangen den fünften Saisonsieg, würde sie auf Platz 5 überwintern. Danach ist aber noch nicht Schluss. Eine Woche später möchten die Wattwiler mit einem Heimsieg gegen Herisau in den Halbfinal des Ostschweizer Cups vorstossen.

Seit letztem Wochenende und dem Sieg in Aadorf steht fest, dass die Bütschwiler den Winter auf dem Leaderthron verbringen. Ob es bei den fünf Punkten Vorsprung bleibt, wird sich am Samstag im Heimspiel gegen das bisher enttäuschende Münchwilen zeigen. Während die Bütschwiler acht Siege und zwei Unentschieden auf ihrem Konto haben, gingen die Thurgauer nur zweimal als Gewinner vom Platz. Mit Platz 10 müssen sie sogar aufpassen, dass es im Frühjahr nicht zum bösen Erwachen kommt. Aufgrund der Ausgangslage kann der Sieger des ungleichen Duells eigentlich nur Bütschwil heissen.

Befragt man Kirchberg-Trainer Domenico Esposito zu den Aussichten für das Gastspiel in Dussnang, spricht er mit einigem Respekt vom samstäglichen Gegner: «Die Hinterthurgauer haben zwar 27 Tore geschossen, die gleiche Anzahl aber kassiert. Sie haben die zweitbeste Offensive, dafür die zweitschlechteste Defensive.» Entsprechend werde er seine Mannschaft einstellen. «Der Auftritt auf dem schwierig zu bespielenden Terrain wird eine echte Herausforderung. Trotzdem möchten wir das Jahr mit einem Sieg abschliessend», sagt Esposito.

Münsterlingen, der Schlussgegner von Neckertal-Degersheim, hat zum Start der Spielzeit mit zwei Siegen positiv überrascht. Danach setzte es einige Rückschläge ab, darunter die Niederlagen in Kirchberg und Bütschwil. Zuletzt haben sich die Thurgauer wieder etwas gefangen und gewannen in Münchwilen mit 3:0. Nun macht sich mit Neckertal-Degersheim der dritte Toggenburger Vertreter daran, Münsterlingen die Punkte streitig zu machen.

Vor zwei Wochen lagen die Frauen des Teams FF Toggenburg noch mit einem komfortablen Vorsprung von zwölf Punkten an der Tabellenspitze der 2. Liga. Weil die Toggenburgerinnen bei der Niederlage in Triesen einen schwachen Tag einzogen und Widnau mittlerweile gleich viele Partien absolviert hat, hat sich der Vorsprung halbiert. Auch wenn FF Toggenburg in jedem Fall die Nummer 1 der Liga bleibt, bei einer weiteren Niederlage, diesmal gegen Schlusslicht Weinfelden-Berg, würde die bisher positiv verlaufene Vorrunde etwas ärgerlich enden.

Torjägerin Selin Roth und ihre Kolleginnen aus Ebnat-Kappel müssen zum Abschluss der Vorrunde die Reise nach Triesen auf sich nehmen. Die Liechtensteinerinnen fügten dem Team FF Toggenburg die bisher einzige Saisonniederlage zu, was Warnung genug für die Simonetti-Elf sein müsste. Weil die Ebnaterinnen zuletzt vier Punkte gegen Uzwil und Rapperswil-Jona 2 holten, ist ihnen auch in Triesen etwas zuzutrauen.

Die Spiele der kommenden Tage 2. Liga Inter, Gruppe 5: Samstag, 14.30 Uhr, Rorschach-Goldach – Dardania SG; 16 Uhr, Adliswil – Rapperswil-Jona 2, Uster – Widnau, Frauenfeld – Bazenheid; 18 Uhr, Lachen/Altendorf – Chur 97, SV Schaffhausen – Balzers; Sonntag, 15 Uhr, Wil 2 – Thalwil. 2. Liga regional, Gruppe 2: Freitag, 20.30 Uhr, Romanshorn – Linth 04 2; Samstag, 17 Uhr, Henau – Tägerwilen, Arbon – Bischofszell; Sonntag, 14 Uhr, Wattwil Bunt – Tobel-Affeltrangen; 14.30 Uhr, Steinach – Calcio Kreuzlingen; 16 Uhr, Eschenbach – Bronschhofen. 3. Liga, Gruppe 4: Samstag, 16 Uhr, Bütschwil – Münchwilen; 17 Uhr, Münsterlingen – Neckertal-Degersheim, Dussnang – Kirchberg; Sonntag, 13 Uhr, Wängi – Berg; 14 Uhr, Sirnach – Zuzwil, Kreuzlingen 2 – Aadorf. Frauen, 2. Liga, Gruppe 1: Samstag, 18.15 Uhr, FF Toggenburg – Weinfelden-Berg, Triesen – Ebnat-Kappel, Frauenfeld – Ems; Sonntag, 13 Uhr, Uzwil – Au-Berneck; 13.30 Uhr, Rapperswil-Jona 2 – Widnau.