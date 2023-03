Das Team FF Toggenburg verliert erneut gegen Ebnat-Kappel.

Regionalfussball Schock für FF Toggenburg: Wie im Cup verliert der 2.-Liga-Aufstiegsfavorit auch in der Meisterschaft gegen die Frauen aus Ebnat-Kappel Vor gut vier Monaten gewann Ebnat-Kappel im Cup gegen FF Toggenburg dank vier Toren von Selin Roth mit 4:3. Am Sonntag schoss die Tormaschine «nur» zwei Tore. Dafür sprangen in der Meisterschaft andere in die Bresche und liessen die Obertoggenburgerinnen nach dem 4:2-Sieg jubeln. Beat Lanzendorfer 26.03.2023, 16.57 Uhr

Das Toggenburger Frauenderby zwischen FF Toggenburg und Ebnat-Kappel war wie immer hart umkämpft. Und wie so oft endete es mit einem Sieg des Aussenseiters. Bild: Beat Lanzendorfer

Ebnat-Kappel macht das Aufstiegsrennen in die 1. Liga wieder spannend. Die Frauen aus dem Doppeldorf schlagen am Sonntag FF Toggenburg mit 4:2 und versetzen dem Favoriten wie schon im vergangenen November im Cup (4:3-Sieg) auch in der Meisterschaft einen Dämpfer.

Dazu Stefan Scherrer, Trainer der unterlegenen Mannschaft: «Wir sind nicht schlecht gestartet, die drei Gegentreffer innerhalb von 15 Minuten haben uns aber das Genick gebrochen.»

Baumgartner bringt die Gäste in Führung

Die Einheimischen kamen nach der langen Winterpause tatsächlich etwas besser in die Gänge. Dies sollte sich aber nach zwanzig Minuten ändern. Amira Baumgartner liess Ebnat-Kappel ein erstes Mal jubeln. Zehn Minuten später gewährte die Abwehr des Heimteams Selin Roth etwas zu viel Raum. Die Torjägerin vom Dienst liess sich nicht zweimal bitten und schoss das 0:2. Als keine fünf Zeigerumdrehungen später Flavia Cemin mit einem schönen Weitschuss zum 0:3 stellte, war die Sache praktisch gelaufen.

Laura Keller gelang kurz nach Wiederbeginn wohl das 1:3, darauf hatte Selin Roth mit ihrem zweiten Treffer aber die richtige Antwort. Das letzte Tor des Tages liess sich Corinna Hasler zum 2:4 notieren. Danach brachten die Gästespielerinnen den Vorsprung gut über die Runden.

Der Verlust der Tabellenspitze droht

Nach dieser Niederlage ist der Vorsprung in der Tabelle von FF Toggenburg auf Widnau auf drei Zähler zusammengeschmolzen. Und am 2. April gastiert die Mannschaft ausgerechnet beim ersten Verfolger. Dies könnte zur Folge haben, dass die Elf um das Trainerduo Scherrer/Ott die Tabellenspitze erstmals in dieser Saison abgeben muss.

Ebnat-Kappel hingegen scheint bereit für das Halbfinale im Ostschweizer Cup gegen das unterklassige Flums-Walenstadt vom Ostermontag. Vorher empfängt die Mannschaft in der Meisterschaft noch Schlusslicht Weinfelden-Berg.