Der FC Uzwil bezwingt den FC Bazenheid im Testspiel deutlich

Regionalfussball Klare Angelegenheit: Der FC Bazenheid kassiert am Samstag im Testspiel beim FC Uzwil eine deutliche 0:4-Niederlage Erstligist Uzwil präsentiert sich weiterhin in guter Frühform. Nach dem 2:2 gegen Brühl und dem 5:2 gegen die SV Schaffhausen folgt ein 4:0 gegen Bazenheid. Die Mannschaft aus der 2. Liga interregional zeigte durchaus gute Ansätze, das Resultat geht trotzdem in Ordnung. Beat Lanzendorfer 05.02.2022, 19.01 Uhr

Der FC Uzwil, am Ball Michel Lanker, bleibt nach dem klaren Derbysieg gegen Bazenheid auch nach dem dritten Testspiel des Jahres ungeschlagen. Bild: Beat Lanzendorfer

Es war lediglich ein Test zwischen Uzwil und Bazenheid am Samstagnachmittag auf der Rüti in Henau. Trotzdem war das Derby besonders in der Startphase etwas hitzig. Im weiteren Verlauf der Partie beruhigten sich dann die Gemüter.