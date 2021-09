Kirchberg schlägt im Spizenkampf Ebnat-Kappel

Regionalfussball Kirchberg schlägt Ebnat-Kappel: Die Alttoggenburger sind definitiv erster Kandidat für den Aufstieg in die 3. Liga Im 4.-Liga-Spitzenkampf lässt Kirchberg nichts anbrennen und bezwingt Ebnat-Kappel nach einer verhaltenen ersten Halbzeit mit 3:0. Beat Lanzendorfer 16.09.2021, 07.55 Uhr

Kirchberg-Captain Patrick Brändle (links) brachte Kirchberg mit seinem Treffer zum 1:0 auf die Siegerstrasse. Bild: Beat Lanzendorfer

Derby- und Spitzenkampfstimmung am Mittwochabend auf der Sonnmatt. Mit Kirchberg und Ebnat-Kappel standen sich die beiden aussichtsreichsten Kandidaten um den Aufstieg in die 3. Liga gegenüber.

Beide waren nach vier Runden noch ungeschlagen, wobei die Einheimischen mit einer makellosen Bilanz zwei Punkte mehr als der Gegner zu Buche hatte.

Vorerst ein gegenseitiges Abtasten

Weil beiden Teams in der ersten Halbzeit anzusehen war, dass sie primär nicht verlieren wollten, war es über weite Strecken ein gegenseitiges Abtasten mit wenigen spielerischen Höhepunkten. Torchancen blieben genauso Mangelware.

Der Eindruck veränderte sich im zweiten Abschnitt grundlegend. Nun setzten die Einheimischen vermehrt Druck auf und konnten bereits zwei Minuten nach Wiederbeginn jubeln. Captain Patrick Brändle traf zur 1:0-Führung.

Fünf Minuten später folgte ein weiterer Dämpfer für die Gäste aus dem Obertoggenburg. Simon Wohlgensinger verwertete einen Elfmeter zum 2:0. Als Florian Schefer eine gute Viertelstunde vor Spielschluss einen weiteren Abschlussversuch zum 3:0 vollendete, waren die Ebnater Hoffnungen auf einen Punktgewinn definitiv dahin.

Der Sportchef zeigt sich zufrieden

Höchst zufrieden vom Gesehenen zeigte sich der Kirchberger Sportchef Andreas Breitenmoser: «Die erste Halbzeit war noch nicht so berauschend, im zweiten Abschnitt waren wir aber klar besser und haben dem Gegner keine Chance zugestanden.»

Und obwohl sich die sportliche Führung betreffend Aufstieg zu diesem Zeitpunkt der Meisterschaft zurückhaltend gibt, liess sich Breitenmoser doch noch eine Aussage entlocken: «So steigt man auf.»

Vier Wörter, die durchaus das widerspiegeln, was die Tabelle aussagt: Zurzeit ist kein Gegner in Sicht, der den Kirchbergern nach fünf Runden mit 15 Punkten die Rückkehr in die 3. Liga ernsthaft streitig machen kann.