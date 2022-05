Vorschau auf das Fussballwochenende

Regionalfussball Kirchberg kann am Wochenende den Aufstieg in die 3. Liga perfekt machen: So gelingt der Plan Fünf Jahre nach dem Abstieg stehen die Kirchberger Fussballer vor der Rückkehr in die 3. Liga. Aus den verbleibenden vier Spielen benötigen sie noch einen Punkt. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich am Samstag im Derby gegen Ebnat-Kappel. Beat Lanzendorfer 05.05.2022, 14.06 Uhr

Felix Nagel (am Ball), das Kirchberger Ur-Gestein, möchte am Samstag mit seinen Kollegen den Aufstieg in die 3. Liga feiern. Bild: Beat Lanzendorfer

Nebst der 4.-Liga-Begegnung Ebnat-Kappel – Kirchberg steht in der 2. Liga das Heimspiel der Wattwiler gegen Arbon unter erhöhter Beobachtung. Die Toggenburger sind auf jeden Punkt angewiesen, um die Liga halten zu können. So sieht das Programm der Toggenburger Fussballklubs in den nächsten Tagen aus:

Mit lediglich einem Punkt gegen Kreuzlingen (0:2) und Wil 2 (2:2) erlitten die Bazenheider zuletzt einen kleinen Dämpfer. Mit sieben Punkten Rückstand auf die Aufstiegsplätze, bei verbleibenden sieben Spielen, dürfte der Zug nach vorne abgefahren sein. Zum Spielverderber könnten die Toggenburger trotzdem werden.

Am Sonntag gastieren sie bei der SV Schaffhausen, drei Tage später folgt das Gastspiel in Amriswil. Diese beiden Teams können sich noch berechtigte Hoffnungen ausrechnen, am Ende der Saison den Sprung von der 2. Liga interregional in die 1. Liga zu schaffen.

Für den Wattwiler Zweitligisten fühlt sich jedes der kommenden sechs Partien wie ein Endspiel an. Als Tabellenneunter haben die Toggenburger nur einen Punkt Vorsprung auf den Abstiegsstrich. Deshalb wäre es wichtig, auch gegen ein besser platziertes Team zu punkten. Dass die Elf dazu in der Lage ist, hat sie vor Wochenfrist beim 2:2 gegen Romanshorn bewiesen. Im Sonntagsspiel gegen Arbon dürfen es auch drei Zähler werden.

Der FC Bütschwil hat durch den Sieg am Mittwoch gegen Neckertal-Degersheim Platz 3 in der Rangliste eingenommen. Diesen gilt es am Samstag im Heimspiel gegen Appenzell zu verteidigen. In der Vorrunde trennten sich die Teams mit 1:1.

Die Neckertaler möchten nach dem Nuller gegen Bütschwil möglichst schnell auf die Erfolgsstrasse zurückkehren. Gegen Teufen geht es am Samstag zum einen darum, die jüngste Niederlage wegzustecken, zum anderen will die Danuser-Elf Platz 5 verteidigen. Teufen belegt mit einem Zähler Rückstand Rang 6.

Nach mehreren Jahren, in denen die Ebnater den Abstieg in die 4. Liga jeweils nur knapp verhindern konnten, war die Sache vor zwölf Monaten aussichtslos. Wie bei den Kirchbergern vier Jahre zuvor, war die Relegation unvermeidlich. Wer gehofft hatte, die Obertoggenburger könnten in der Aufstiegsentscheidung ein Wort mitreden, wurde enttäuscht.

Der Rückstand auf Kirchberg beträgt 15 Punkte. Die Ebnater können den Aufstiegsjubel der Kirchberger höchstens verzögern, aber nicht verhindern. An der Kirchberger Rückkehr in die 3. Liga bestehen längst keine Zweifel mehr. Für die Kirchberger wäre der Aufstieg natürlich doppelt schön, wenn er schon am Samstag feststehen würde. Es braucht einen Punkt, mehr nicht.

Nach vier aufeinanderfolgenden Niederlagen sehnen sich die Ebnater Frauen nach einem Erfolgserlebnis. Dieses muss möglicherweise noch etwas Geduld aufbringen, denn mit Thusis/Cazis gastiert am Samstag jene Mannschaft auf dem Untersand, die aufgrund der Punktverluste auf Platz 1 steht.

Die Bütschwiler Frauen geniessen ein paar Tage frei, um dann in zuletzt gewohnter Frische den Saisonendspurt in Angriff zu nehmen. Nächster Termin ist am kommenden Dienstag das Auswärtsspiel bei Linth-Schwanden. Alles andere als ein klarer Erfolg gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten käme einer Enttäuschung gleich.

Das Programm der kommenden Tage 2. Liga interregional, Gruppe 6: Samstag, 16 Uhr, Wil 2 – Amriswil, Red Star ZH – Chur 97; 16.30 Uhr, Calcio Kreuzlingen – Frauenfeld; 17 Uhr, Seuzach – Kreuzlingen; 17.30 Uhr, Weesen – Blue Stars ZH; Sonntag, 14 Uhr, Widnau – Rorschach-Goldach; 16 Uhr, SV Schaffhausen – Bazenheid; Mittwoch, 20 Uhr, Weesen – Red Star ZH; 20.15 Uhr, Amriswil – Bazenheid; 20.30 Kreuzlingen – Blue Stars ZH; Donnerstag, 20.15 Uhr, Frauenfeld – Seuzach. 2. Liga regional, Gruppe 2: Samstag, 16.30 Uhr, Sirnach – Rapperswil-Jona 2; 17 Uhr, Schmerikon – Henau; 19.15 Uhr, Uzwil 2 – Bischofszell; Sonntag, 11 Uhr, Bronschhofen – Romanshorn; 13.30 Uhr, Wattwil Bunt – Arbon; 14 Uhr, Linth 04 2 – Steinach; Mittwoch, 20.15 Uhr, Romanshorn – Bischofszell. 3. Liga, Gruppe 3: Samstag, 17 Uhr, Besa – Flawil, Rorschach-Goldach 2 – Wittenbach; 18 Uhr, Bütschwil – Appenzell; 18.30 Uhr, Teufen – Neckertal-Degersheim; Sonntag, 13 Uhr, Gossau 2 – Rorschacherberg; 14 Uhr, Brühl 2 – Zuzwil. 4. Liga, Gruppe 7: Samstag, 17 Uhr, Niederstetten – Wängi 2, Ebnat-Kappel – Kirchberg; 18 Uhr, Pfyn – Frauenfeld 3. Frauen 2. Liga: Samstag, 19.15 Uhr, Ebnat-Kappel – Thusis-Cazis; Sonntag, 11.30 Uhr, Widnau – Romanshorn; 13 Uhr, Uzwil – Ems; 16 Uhr, Triesen – Rapperswil-Jona 2; Dienstag, 20 Uhr, Linth-Schwanden – Bütschwil.