Der FC Kirchberg bleibt in der 4. Liga makellos

Kirchberg bleibt in der 4. Liga durch das 3:1 bei Wattwil Bunt 2 makellos

Auf dem Weg zurück in die 3. Liga lässt sich Kirchberg auch von der zweiten Wattwiler Mannschaft nicht vom Weg abbringen. Nun kommt es in der letzten Runde vor der Winterpause am kommenden Samstag zum Spitzenspiel auf der Sonnmatt gegen Nachbar Bazenheid 2.