Bütschwil und Neckertal-Degersheim beziehen Niederlagen.

Neckertal-Degersheim findet weiterhin nicht aus dem Tief und bezieht am Sonntag beim 0:2 gegen Wittenbach den fünften Nuller in Serie.

Wie so oft in dieser Saison kassierte die Mannschaft in der Startphase einen Gegentreffer. Als noch keine zehn Minuten vorüber waren und der Ball zum zweiten Mal im Neckertaler Kasten lag, sass der Schock tief.

Obwohl sich die Mannschaft bemühte, blieb sie zumeist harmlos. Dem Team ist längst das Selbstvertrauen abhandengekommen. Was fehlt ist ein Erfolgserlebnis. Die letzte Gelegenheit, die Herbstrunde mit einem positiven Ergebnis abzuschliessen, bietet sich am nächsten Wochenende gegen Abstiegskandidat Rorschacherberg. (bl)