Neckertal-Degersheim und Wängi trennen sich unentschieden

Die 10. Runde in der 3. Liga wurde am Donnerstagabend mit der Partie Neckertal-Degersheim - Wängi eingeläutet. In dieser kampfbetonten Auseinandersetzung konnte sich keine Mannschaft entscheidende Vorteile verschaffen, weshalb die Punkteteilung beim 2:2 in Ordnung geht.

Beat Lanzendorfer 27.10.2022, 23.15 Uhr