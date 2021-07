Regionalfussball: Der Trainer von Ebnat-Kappel hört auf

regionalfussball «Einmal pro Monat musst du im Training ein harter Hund sein»: Mit Jürg Stadelmann verliert der Toggenburger Fussball eine schillernde Figur und einen unkonventionellen Motivator Jürg Stadelmann war über zehn Jahre Trainer bei Toggenburger Fussballclubs. In seinem letzten Spiel mit Ebnat-Kappel ist er abgestiegen. Der Käser erklärt, warum es trotzdem gute letzte Wochen waren. Und warum das Niveau in den unteren Ligen gestiegen ist, obwohl jungen Spielern der Fussball heute weniger wichtig ist.

Pablo Rohner 08.07.2021, 17.00 Uhr

Neben dem Geschäft bleibt keine Zeit für den Fussball: Käser Jürg Stadelmann vor der Milchannahme der Swiss Cheese Factory in Ganterschwil. Bild: Pablo Rohner

Im «Chässtübli» scheint der Fussball bereits weit weg. Jürg Stadelmann empfängt im Eventlokal der «Swiss Cheese Factory», der Ganterschwiler Käserei, die er 2018 mit seinem Bruder Urs von Vater Elmar übernommen hat. Stadelmann serviert Café Crème, sich selber einen Latte macchiato. An der Wand hängen traditionelle Käsereigeräte. Nur der Fanpullover von Bayern München erinnert daran, dass hier einer gegenübersitzt, bei dem man sich noch vor ein paar Jahren gefragt hätte: Gibt es überhaupt ein Leben nach dem Fussball? Jetzt redet Stadelmann erstmals übers Geschäft. Gut gelaufen sei es während Corona, die Nachfrage nach Appenzeller Käse, Joghurt und Glacé aus Ganterschwil sei hoch.

Nein, beklagen könne er sich nicht. Kürzlich seien er und seine Freundin in ihr neues Haus ein paar Strassen weiter eingezogen, umgebaut haben sie selber. Jürg Stadelmann ist im Leben nach dem Fussball angekommen. Dabei ist das schmerzhafte Ende noch gar nicht lange her.

Das Feuer nochmals entfacht

Glarus, Ende Juni. In Stadelmanns letztem Spiel als Trainer würde dem FC Ebnat-Kappel ein Sieg reichen, um in der 3. Liga zu bleiben. Doch es kommt auf dramatische Weise anders: Ausgleich in der 80. Minute durch Kellenberger, Grosschance in der Nachspielzeit, dann noch zwei Gegentore, 2:4, Abstieg.

Trotz der Enttäuschung: Der Abstieg trübe seine persönliche Bilanz nicht, sagt Stadelmann. Vor den letzten Spielen nach der langen Coronapause seien sie immer geschlossen zusammen Essen gegangen, die Spieler nach dem Schlusspfiff in Glarus am Boden zerstört gewesen. Stadelmann sagt:

«Die letzten Wochen haben mir gezeigt, dass wir das Feuer nochmals so richtig entfachen konnten.»

Mit Blick auf einen anderen Platz konnte er sich am Wochenende des Abstiegs doch noch freuen. Gleichzeitig machte nämlich der FC Henau den Aufstieg in die 2. Liga klar. An der Aufstiegsfeier wurden mit Jan Zerres, Matthias Maager, Samuel Zünd und Pascal Huser gleich vier Spieler verabschiedet, die Stadelmann in Kirchberg, seiner ersten Station als Aktivtrainer, trainiert hatte.

In Kirchberg und in Ebnat-Kappel arbeitete Stadelmann zudem erfolgreich mit eigenen Junioren. Er machte Talenttrainings und gab den Jungen Einsatzminuten in der ersten Mannschaft. Zu sehen, welchen Weg der eine oder andere genommen hat, mache ihn schon stolz. Er nennt Dario Stadler, Kirchberger Junior, der jetzt beim SC Brühl in der Promotion League spielt oder Nick Romer, der von Ebnat-Kappel zum Nachbarverein Wattwil-Bunt in die 2. Liga gewechselt ist.

Dass viele Vereine in der Region die Junioren zu Gruppierungen zusammenlegen, zum Beispiel Ebnat-Kappel und Wattwil oder Kirchberg und Bazenheid, sieht Stadelmann auch kritisch, gerade für die Vereine mit der schwächeren ersten Mannschaft: «Die Zukunft wird zeigen, ob die Juniorenmannschaften so nicht zu Farmteams der stärkeren Vereine werden.»

Ein Bild, das der Vergangenheit angehört: Jürg Stadelmann in einem seiner letzten Spiele als Trainer des FC Ebnat-Kappel. Bild: Beat Lanzendorfer

Kulturwandel bei den Jungen

Kurz vor Mittag kommt ein Mitarbeiter aus der Käserei und bringt Kiwiglacé, frisch ab Maschine. Zwei Frauen kommen zur Tür rein, Stadelmann muss sie kurz bewirten. Bei den jungen Spielern habe er in den zehn Jahren als Trainer die grössten Veränderungen erlebt, sagt er wieder am Tisch:

«‹Amateur› ist noch mehr ‹Amateur› geworden.»

Als er Junior gewesen sei, habe es für ihn nur eines gegeben: Fussball, Fussball, Fussball. Heute seien jungen Spielern andere Dinge wichtig. «Dass sie nicht an ein Spiel kommen, weil sie an den 75. Geburtstag des Grossvaters gehen, habe ich erst mit der Zeit akzeptieren gelernt.» Umgekehrt würden heute viele gute Junge lieber mit Kollegen in der 3. oder 4. Liga spielen, als im Regionalfussball Karriere zu machen. Auch deshalb sei das Niveau in diesen Ligen gestiegen.

Motivator mit unkonventionellen Methoden

Die von Jürg Stadelmann trainierten Teams lebten auch immer vom Gefühl, elf Freunde zu sein. Von seinen Fähigkeiten, den Teamgeist zu fördern und zu motivieren, manchmal auch mit unkonventionellen Methoden. Vor einem Spiel des FC Kirchberg in Bronschhofen holte er einmal spontan einen treuen Fan in die Kabine. Mit dem Bier in der Hand musste dieser darauf im Mannschaftskreis die letzten aufpeitschenden Worte sagen, bevor es aufs Feld ging.

Auf seine Errungenschaften neben dem Platz, auf Dinge, die auf den ersten Blick eher nebensächlich erscheinen, ist Stadelmann besonders stolz. Während Jahren habe die erste Mannschaft des FC Ebnat-Kappel kein Trainingslager zustande gebracht. «Wir haben es dann mehrmals geschafft, dass 16 Spieler eine Woche Ferien nahmen, um in die Südtürkei zu fliegen.» Trainingslager, Grümpelturniere, die Feier nach dem Aufstieg in die 3. Liga 2019 mit Ebnat-Kappel: Mit dem Team Spass zu haben, sei unabdingbar, um sportlich Erfolg zu haben, ist Stadelmann überzeugt. Von Zeit zu Zeit müsse man aber Distanz herstellen. Ein Trainer müsse am Grümpeli nicht der Letzte im Festzelt sein, und:

«Einmal pro Monat musst du im Training ein harter Hund sein.»

Ein Freund wird Nachfolger

Wenn er in Kirchberg – und bald in Ebnat-Kappel – Spiele besuche, treffe er hinter der Bande oder im Clublokal immer auf alte Gefährten, sagt Stadelmann. Darum: «Ich weiss, wo ich die Fussballfamilie finde, wenn ich sie vermisse.» Mit einigen seiner ehemaligen Spieler ist Stadelmann heute eng befreundet. Auch mit Roman Kellenberger, der ihm von Kirchberg nach Ebnat-Kappel folgte und dort nun Spielertrainer wird.



Auf der gemeinsamen Zugfahrt nach Rom an das EM-Spiel Schweiz-Italien hätten sie vieles besprochen und natürlich sei er für seinen Nachfolger da, wenn dieser einen Rat brauche. Als Kellenberger ihn jedoch fragte, ob er bei einem Spiel an der Seitenlinie stehen könne, an dem er selber verhindert ist, habe er abgelehnt und gesagt, er müsse das Spiel verschieben. Aus eigener Erfahrung wisse er, dass es als neuer Trainer auch wichtig sei, sich etwas ins kalte Wasser geworfen zu fühlen.

Und auch wenn Stadelmann nicht ausschliesst, dass er irgendwann an die Seitenlinie zurückkehrt: Caterings, Anlässe im Chässtübli, Käseseminare, das alles ziehe jetzt wieder an. Da hilft die neue Freiheit. «Ich bin froh, nicht immer alles um den Fussball herum planen zu müssen.»