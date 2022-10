Der FC Bazenheid gewinnt auch in Amriswil.

Fussball Jetzt live: Pause in Bern – Der FC St.Gallen gleicht dank Akolo gegen YB zum 1:1 aus

Der FC St.Gallen hat keine guten Erinnerungen an Gastspiele in Bern – und zwar nicht nur wegen zweier verlorener Cupfinals in Folge. Können die Espen gegen YB nach vielen, vielen Jahren endlich wieder einmal einen Auswärts-Dreier einfahren? Oder verlieren sie in der Meisterschaft zum dritten Mal in Folge? Fiebern Sie mit uns im Ticker.