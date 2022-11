Bazenheid muss sich in Uster geschlagen geben

Regionalfussball Jetzt hat es Bazenheid nach vier Siegen in Serie wieder einmal erwischt: Die Toggenburger verlieren bei Aufsteiger Uster mit 1:2 Der Bazenheider Vormarsch Richtung Podestplatz ist vorerst gestoppt. Weil die Mannschaft nicht an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen kann, muss sie am Samstag beim 1:2 gegen Uster den Platz als Verlierer verlassen. Es ist der erste Nuller seit dem 0:1 am 15. Oktober gegen Rorschach-Goldach. Beat Lanzendorfer 19.11.2022, 20.39 Uhr

Da hat es noch gut ausgesehen: Pentrelli umkurvt Torhüter Kadi und erzielt den Führungstreffer. Später kassieren die Bazenheider noch zwei Gegentreffer. Bild: Beat Lanzendorfer

Nun hat auch Bazenheid zu spüren bekommen, weshalb Aufsteiger Uster vor Wochenfrist den souveränen Spitzenreiter Balzers an den Rand einer Niederlage brachte.

Die Zürcher mussten sich im «Ländle» erst durch zwei späte Gegentore mit 2:3 geschlagen geben. Am Samstag machten sie es besser und besiegten die Toggenburger mit 2:1. Das Resultat stand bereits bei Halbzeit fest.

Niederlage von Bazenheid geht in Ordnung

Für Bazenheid endete somit eine Serie, in der sie viermal in Folge den Platz als Sieger verliessen und sich von einem Abstiegsplatz ins sichere Mittelfeld vorarbeiteten. Am Samstag konnten sie allerdings nicht an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen. Der Sieg des Heimteams geht deshalb in Ordnung.

Dazu sagte Trainer Daniel Bernhardsgrütter: «Uster war einfach aggressiver, das war eine spielerisch gute Mannschaft.» Trotzdem hätte Bazenheid aus seiner Sicht den Platz nicht als Verlierer verlassen müssen. «Wir haben bis zum Schluss gekämpft und uns auch Chancen erarbeitet.» Dabei dürften ihm wohl jene von Giovanni Pentrelli in Erinnerung geblieben sein. Er verpasste den Ausgleich im Verlaufe der zweiten Halbzeit zweimal mit dem Kopf nur knapp.

An der Vorbereitung dürfte es nicht gelegen haben. Weil den Toggenburgern bekannt war, dass die Partie auf dem Kunstrasen stattfindet, bestritten sie tags zuvor das Abschlusstraining auf der gleichen Unterlage im Wiler Bergholz.

Pentrelli profitiert von einem Abwehrfehler

Dies schien sich zu Beginn bezahlt zu machen. Nach einem Abwehrfehler in der Zürcher Hintermannschaft war Giovanni Pentrelli zur Stelle, umkurvte auch noch Torhüter Kadi und schob zum 0:1 ein. Die Reaktion der Einheimischen liess nicht lange auf sich warten. Sechs Zeigerumdrehungen später sah die rechte Bazenheider Abwehrseite gegen Knecht ziemlich alt aus. Die Nummer elf, zusammen mit Ramabaja der Beste des Heimteams, schoss den Ausgleich.

Uster übernahm nun mehr und mehr das Spieldiktat und liess die am Samstag nicht sattelfeste Bazenheider Abwehr mehrmals schlecht aussehen. Das 2:1 von Dzepo nach 40 Minuten war die logische Folge davon.

Die Partie wird zusehends hektischer

Nach Wiederbeginn wurde die Partie zunehmend hektischer, hinzu kamen teilweise unnötige Fouls, die den Spielfluss hemmten. Trotz der erwähnten Chancen von Pentrelli standen die Einheimischen dem 3:1 näher als Bazenheid dem Ausgleich. Dies auch deshalb, weil im Spiel der Gäste oftmals der letzte Pass zu ungenau war. Die Bemühungen bis zum Sechzehner waren zwar durchaus vielversprechend, dann war in der Regel Endstation. Die Niederlage kommt sicher einer leisen Enttäuschung gleich, denn nach den Leistungen der letzten Wochen waren die Ansprüche gestiegen.

Nach den kräftezehrenden Wochen dürfte die Mannschaft nun froh sein, wenn sich die Vorrunde ihrem Ende zuneigt. Noch steht eine letzte brisante Aufgabe auf dem Programm: Am kommenden Samstag kommt es auf dem Ifang zum Duell gegen den Wiler Nachwuchs. Die Partie wird für einmal nicht um 17.30 Uhr, sondern bereits um 15 Uhr angepfiffen.