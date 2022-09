Fussballvorschau Toggenburg: Bazenheid vor Kellerduell

Regionalfussball In der 3. und 4. Liga wollen die Toggenburger Teams Punkte einfahren, Bazenheid vor Kellerduell – so geht es weiter Mit Bütschwil, Ebnat-Kappel und den Damen des FF Toggenburg führen gleich drei Toggenburger Teams die Tabelle in ihren Gruppen an. In den nächsten Spielrunden beweist sich, ob die Spitzenreiter weiter nachlegen können. Alec Nedic 23.09.2022, 05.00 Uhr

Der FC Bazenheid, im Bild Philipp Roth und Giovanni Pentrelli (rechts), braucht dringend Punkte – diese könnte sich die Mannschaft am Sonntag in Rapperswil sichern. Bild: Beat Lanzendorfer

Mit Bütschwil, Kirchberg und Neckertal-Degersheim mischen in der vierten Gruppe der Drittligisten gleich drei Toggenburger Teams unter den besten fünf mit. Die Bütschwiler führen dabei als Tabellenspitze die Gruppe an. In der zweiten Liga interregional verbleibt der FC Bazenheid nach vier gespielten Partien sieglos und auf dem zweitletzten Platz der Tabelle. Ob sich das ändern wird, zeigt sich dieses Wochenende. Das sind die Spiele der nächsten Tage.

In der zweiten Liga inter kommt es zum Kellerduell. Der FC Bazenheid spielt auswärts gegen Rapperswil-Jona II. Mit zwei Punkten und einem Spiel mehr belegen die Rapperswiler den 13. Tabellenrang, einen Platz vor der Bernhardsgrütter-Elf. Sähe die Tabelle zu Saisonende so aus, würde das für die beiden Kontrahenten den Abstieg bedeuten.

Doch bis dahin lässt sich noch einiges richten. Jetzt heisst es für die Mannschaft aufrappeln und nach vorne schauen. Bazenheid-Coach Daniel Bernhardsgrütter findet klare Worte: «Aus dieser Situation können wir nur gemeinsam kommen.»

Ob den Bazenheider auswärts in Rapperswil der erste Saisonsieg gelingt, wird sich am Sonntag, 25. September, zeigen. Das Spiel wird um 16 Uhr angepfiffen.

Am Samstagnachmittag um 16 Uhr trifft Wattwil Bunt in der zweiten Liga regional auf den FC Eschenbach. In der Tabelle bilden die Wattwiler das Schlusslicht, während die Gegner vom anderen Ende des Rickens auf dem fünften Platz liegen.

Der FC Wattwil Bunt geht mit nur einem Punkt in die Partie. Dennoch bleibt zu hoffen, dass die Toggenburger nach ihrem jüngsten Cuperfolg gegen Altstätten mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen und Kampfeslust in der Meisterschaft auftreten werden. Die Wattwiler siegten vergangenen Samstag gegen die Rheintaler nach einer nervenaufreibenden Aufholjagd im Elfmeterschiessen mit 8:6.

Nach vier Spieltagen, drei Siegen und zuletzt einem Remis gegen Wängi ist der FC Bütschwil in Topform. Der Erstplatzierte der vierten Gruppe in der Drittliga tritt dieses Wochenende gegen Münsterlingen an. Mit neun Punkten sitzen die Münsterlinger dem Tabellenführer im Nacken – nur einen Zähler trennt den FC Bütschwil vom Thurgauer Kontrahenten.

Am Samstagnachmittag um 17 Uhr rollt der Ball auf Bütschwiler Rasen. Dann wird sich zeigen, ob die Mannschaft von Ruedi Eisenhut ihre Tabellenführung gegen den starken Gegner auszubauen vermag. Eines ist schon jetzt klar: Die beiden Teams werden sich keine Punkte schenken.

Ebenfalls samstags kommt es auf das Aufeinandertreffen zwischen Aadorf und Neckertal-Degersheim. Der fünftplatzierte FC Neckertal-Degersheim würde mit einem Sieg sein Punktekonto auf zehn Zähler erhöhen. Das Tabellenschlusslicht Aadorf hofft sich derweil noch immer den ersten Meisterschaftssieg. Spielerisch wusste Neckertal-Degersheim in den letzten Partien zu überzeugen. Ein Sieg auf Thurgauer Boden erscheint für die Danser-Elf daher realistisch.

Am selben Spieltag trifft Kirchberg, das dritte Toggenburger Drittligateam, zu Hause auf die zehntplatzierte Mannschaft, den SC Berg. Nach der jüngsten Niederlage gegen Neckertal-Degersheim verbleibt der FC Kirchberg mit sieben Punkten auf dem vierten Gruppenrang. Gegen Berg streben die Kirchberger ihren dritten Saisonsieg an, um ihren Platz im vorderen Tabellendrittel zu festigen.

Der FC Kirchberg ist in eine vielversprechende Saison gestartet. Bild: Beat Lanzendorfer

Der siegreiche Toggenburger Vertreter in der vierten Liga, der FC Ebnat-Kappel, absolviert sein fünftes Meisterschaftsspiel diesen Samstag auswärts beim FC Uzwil 3. Mit vier Siegen in vier Spielen steht Ebnat-Kappel an der Tabellenspitze der Gruppe 7. Ein Blick in die Statistiken der Mannschaft verblüfft: Mit einem Torverhältnis von 12:2 scheint die Spielstrategie des neuen Trainers Andi Büsser aufzugehen. Vorne zappelt der Ball im Netz, hinten lässt die Defensive nicht viel zu.

Mit erst einem Sieg dümpelt Kontrahent Uzwil 3 auf dem zweitletzten Tabellenrang. Angepfiffen wird die Partie in Uzwil nächsten Samstag um 17 Uhr.

Können die Damen des FF Toggenburg am Samstag ihre Siegesserie ausbauen? Nach vier siegreichen Spielen führen die Spielerinnen von Coach Stefan Scherrer die zweite Damenliga an. Mit 18 Toren demonstrierte der FF Toggenburg bisher die eigene Offensivstärke. Gegen das siebtplatzierte Romanshorn bietet sich den Toggenburgerinnen diesen Samstagabend die Gelegenheit, die Konstanz zu beweisen.

Ebenfalls im vorderen Drittel der Tabelle spielen die Ebnat-Kappeler Frauen mit. Sie befinden sich aktuell auf dem vierten Platz. Sonntags um 11 Uhr winkt auswärts die Möglichkeit auf weitere Punkte, wenn sie gegen den Tabellenletzten FC Au-Berneck 05 antreten. Die Rheintalerinnen möchten gegen Ebnat-Kappel die ersten Punkte der Saison einfahren.

Die Spiele der Toggenburger in den nächsten Tagen 2. Liga inter, Gruppe 5: Samstag, 16 Uhr, Rorschach-Goldach – Thalwil, Frauenfeld – SV Schaffhausen, Adliswil – Wil 2; 16.30, KF Dardania SG – Balzers, Amriswil – Widnau; 18 Uhr, Lachen/Altendorf – Uster; Sonntag, 16 Uhr, Rapperswil-Jona 2 – Bazenheid. 2. Liga regional, Gruppe 2: Freitag, 20.15 Uhr, Arbon – Henau; Samstag, 16 Uhr, Wattwil Bunt – Eschenbach; 17 Uhr, Bischofszell – Bronschhofen; 18 Uhr, Tobel-Affeltrangen – Linth 04 2; Sonntag, 11 Uhr, Tägerwilen – Calcio Kreuzlingen; 14.30 Uhr, Steinach – Romanshorn. 3. Liga, Gruppe 4: 17 Uhr, Aadorf – Neckertal-Degersheim, Bütschwil – Münsterlingen, Dussnang – Sirnach; 17.30 Uhr, Zuzwil – Münchwilen, Kirchberg – Berg; Sonntag, 15 Uhr, Kreuzlingen 2 – Wängi. 4. Liga, Gruppe 7: Freitag, 20 Uhr, Bazenheid 2 – Niederstetten, Zuzwil – Frauenfeld 2a; Samstag, 17 Uhr, Uzwil 3 – Ebnat-Kappel; 18 Uhr, Weinfelden-Bürglen 1b – Henau 2; 19.15 Uhr, Flawil 2 – Wil. Frauen, 2. Liga, Gruppe 1: Samstag, 18 Uhr, Frauenfeld – Triesen; 19.15 Uhr, Romanshorn – FF Toggenburg; Sonntag, 11 Uhr, Au-Berneck – Ebnat-Kappel; 13 Uhr, Uzwil – Rapperswil-Jona 2; 17 Uhr, Ems – Weinfelden-Berg; Mittwoch, 20.15 Uhr, Weinfelden-Berg – Romanshorn.