Toggenburg: Fussball auf dem Land statt Champions League

Regionalfussball Fussball auf dem Land statt Champions League: Bazenheid – Frauenfeld oder Kirchberg – Ebnat-Kappel als Alternativen Am Mittwochabend finden in Kirchberg und Bazenheid zwei Fussballspiele statt, die für den Verlauf der jeweiligen Meisterschaft wegweisend sein könnten. Beat Lanzendorfer 13.09.2021, 17.00 Uhr

Ist das Bazenheider Sturmduo Giovanni Pentrelli (rechts) und Philipp Roth weiterhin treffsicher, liegt gegen Frauenfeld der dritte Saisonsieg drin. Bild: Beat Lanzendorfer

Es muss nicht immer die Champions League sein. Am Dienstag und Mittwoch steht die Königsklasse des internationalen Klubfussballs im Zentrum des Interesses. Aus Schweizer Sicht zieht am Dienstag der Auftritt von Manchester United bei den Berner Young Boys das Publikum in Bann. Allein die Anwesenheit von Rückkehrer Cristiano Ronaldo zu «Man United» dürfte die Massen ins Wankdorf-Stadion locken.