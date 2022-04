Wattwil Bunt mit Unentschieden in Steinach

Regionalfussball Ein Kampfspiel ohne Sieger: Wattwil Bunt kehrt mit einem Unentschieden ins Toggenburg zurück Der Toggenburger Zweitligist Wattwil Bunt musste in Steinach eine halbe Stunde in Unterzahl agieren, erreichte aber trotzdem ein 1:1. Raphael Dort 10.04.2022, 07.44 Uhr

Captain Christoph Schneider, zweiter von rechts, hat den Wattwilern mit seinem Tor immerhin einen Punkt gerettet. Bild: Beat Lanzendorfer

Nachdem der FC Wattwil Bunt witterungsbedingt zuletzt zu einem spielfreien Wochenende gekommen ist, stand am Samstag mit dem Gastspiel in Steinach die nächste Meisterschaftspartie auf dem Programm.

Beim Aufsteiger, der sechs Punkte mehr auf dem Konto hatte als Wattwil, erwischten die Toggenburger einen denkbar schlechten Start in die Partie. Schon früh verletzte sich Rafael Bollhalder in einem Zweikampf wohl schwerwiegend am Knie.

Etwas geschockt vom Ausfall des Teamkollegen, fanden die Gäste in der ersten Halbzeit nie so wirklichen Zugriff in die Partie. Ein Rückstand zur Pause war gewissermassen die logische Konsequenz. In der 33. Minute ging Steinach in einer etwas unübersichtlichen Strafraumaktion in Führung. Manuel Bellini war wohl zuletzt am Ball und somit der Torschütze.

Die Leistungssteigerung wird belohnt

Die Pausenansprache des Trainergespanns Jan Rüeger und Patric Porchet schien Wirkung zu zeigen. Nach dem Seitenwechsel waren die Wattwiler viel präsenter und nahmen die zahlreichen Zweikämpfe an. Im Anschluss an einen Eckstoss war es Captain Christoph Schneider, der Wattwil Bunt den Ausgleich bescherte.

Der Aufschwung der Grüenau-Elf wurde aber abrupt ausgebremst, weil Maximilien Schönenberger nach 59 Minuten die Ampelkarte zu sehen bekam. Kämpferisch hielt man gegen die nummerisch überlegenen Steinacher aber dagegen. So verdiente man sich auch das nötige Spielglück, als ein Abschluss der Platzherren beispielsweise an die Latte abgelenkt werden konnte. Solidarisch verteidigte Wattwil so das wertvolle Unentschieden. Bereits in der Vorrunde wurden die Punkte beim 2:2 redlich geteilt.

Nun folgt am Mittwoch das Cupspiel

Der Auftritt gegen Steinach war eine Teamleistung, auch für den verletzt ausgeschiedenen Bollhalder, die Moral verleiht. Durch den einen Punkt schiebt sich der FC Wattwil Bunt einen Tabellenrang auf Position acht nach vorne.

Nun geht es am Mittwoch im Cup gegen das ebenfalls in der 2. Liga spielende Herisau weiter. Sollten die Wattwiler die Partie gewinnen, würden sie ins Finale des Ostschweizer Cups einziehen. Dieser geht im Mai in Frauenfeld über die Bühne. Die Partie wird auf dem Kunstrasen auf der Bütschwiler Breite ausgetragen. Anpfiff ist um 20 Uhr.

Matchtelegramm FC Steinach – FC Wattwil Bunt 1929 1:1 (1:0). Bleiche – 95 Zuschauer. Tore: 33. Bellini 1:0, 56. C. Schneider 1:1. Wattwil Bunt: Rossi; Porchet, C. Schneider, Ibraimi, Bollhalder (15. Jusufi/76. Baumgartner); M. Schönenberger, Kipfer (90. Gashi), Shala; Kuhn, Seferi (85. Jahmurataj), Fernandez (75. Scherrer).

Hier sind die Resultate und die Tabelle zu finden.