Die Spielpläne der Fussballer sind aufgeschaltet

Regionalfussball Ein Frauenderby zum Auftakt der Meisterschaft: Das sind die Gegner der Toggenburger Aktivteams am 20. und 21. August Zum Start der Saison 2022/2023 kommt es am Wochenende vom 20./21. August zum Duell Ebnat-Kappel Frauen – Team Toggenburg Frauen. Mit Absteiger Sirnach bekommt Neuling Kirchberg in der 3. Liga gleich einen harten Brocken vorgesetzt. Beat Lanzendorfer 13.07.2022, 16.00 Uhr

Wie schon in der Vorsaison kommt es zum Start der Meisterschaft zum Derby der Toggenburger Frauen. Bild: Beat Lanzendorfer

Nachdem der Fussballverband letzte Woche den Spielplan der 2. Liga inter bekanntgegeben hat, Bazenheid beginnt am 20. August in Thalwil, ist nun auch in den unteren Ligen und bei den Frauen ersichtlich, wer wann gegen wen spielt.