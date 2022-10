Neckertal-Degersheim verliert in Sirnach hoch.

Nach zuletzt sechs Punkten in Folge, gab es am Sonntag für Neckertal-Degersheim in Sirnach nichts zu holen. Die 1:5-Niederlage geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Nach einem schwierigen Start hat Absteiger Sirnach den Tritt mit dem vierten Sieg in Serie gefunden.

Beat Lanzendorfer 24.10.2022, 07.44 Uhr