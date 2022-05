Der FC Bütschwil beendet seine Negativserie.

Regionalfussball Drittligist Bütschwil beendet seine Negativserie und bezwingt Rorschach-Goldach 2 mit 3:2 Trotz dünner Personaldecke kehrt Bütschwil zum Erfolg zurück und holt gegen Absteiger Rorschach-Goldach drei Punkte. Beat Lanzendorfer 28.05.2022, 22.58 Uhr

In Bütschwil wird wieder gejubelt. Bild: Beat Lanzendorfer

Drittligist Bütschwil hat sein Zwischentief mit drei Nullern in Serie überwunden und kehrt beim 3:2 gegen Rorschach-Goldach 2 zum Siegen zurück. Obwohl es in der Endphase des Spiels noch einmal spannend wurde, war der Erfolg der Einheimischen nie wirklich in Gefahr. Rorschach-Goldach 2, das nach der 14. Saisonniederlage definitiv als Absteiger feststeht, trat zu harmlos aus.