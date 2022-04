Bütschwil kassiert gegen Wittenbach eine Niederlage.

Regionalfussball Die zweite Heimniederlage: Drittligist Bütschwil verliert das Duell der Tabellennachbarn gegen Wittenbach durch eine Tor von Cassani mit 0:1 Für einmal konnten die Spieler des Toggenburger Drittligisten ihr Potenzial nicht abrufen und müssen sich dadurch gegen einen abgeklärt auftretenden Gegner geschlagen geben. Beat Lanzendorfer 24.04.2022, 06.38 Uhr

Der Einsatz von David Birchler (am Boden) hat sich nicht gelohnt, die Bütschwiler verlieren gegen Wittenbach. Hinten rechts der ehemalige Wattwiler Joel Pfister. Bild: Beat Lanzendorfer

Acht Monate ist es her, seit sich die Bütschwiler zum letzten Mal vor eigenem Anhang geschlagen geben mussten. Waren es im August 2021 die Neckertaler, die beim 1:0-Sieg alle Punkte von der Breite entführten, war es am Samstag Wittenbach, das mit dem gleichen Resultat das Toggenburg verlassen hat.

Trainer Ruedi Eisenhut war nach Spielschluss über das Ergebnis enttäuscht, zeigte sich bei seiner Analyse aber realistisch: «Wir haben die erste Halbzeit verschlafen und sind nicht in die Gänge gekommen.» Nach dem Seitenwechsel hätte er eine Steigerung feststellen können, es seien auch zwei drei gute Aktionen zu sehen gewesen, insgesamt gehe der Sieg von Wittenbach aber in Ordnung.

Ein Treffer von Cassani entscheidet das Spiel

Ähnlich hat es auf der Gegenseite Joel Pfister gesehen. In der Vorrunde noch beim FC Wattwil Bunt, hat er in der Winterpause aus beruflichen Gründen nach Wittenbach gewechselt: «Ich denke, wir haben keine schlechte Leistung abgeliefert und uns die drei Punkte verdient.»

Der einzige Treffer geht auf das Konto von Diego Cassani. Er profitierte nach gut einer halben Stunde von einer Unachtsamkeit in der Bütschwiler Hintermannschaft und schloss kaltblütig ab. Die Einheimischen versuchten dann speziell in der Schlussphase mit erhöhtem Druck wenigstens einen Punkt zu retten. Die Bemühungen wurden aber allesamt von der gegnerischen Defensive abgeblockt. Für die Bütschwiler geht es am 1. Mai beim Vorletzten Rorschacherberg weiter

Matchtelegramm FC Bütschwil – FC Wittenbach 0:1 (0:1). Breite – 150 Zuschauer – Tor: 34. Cassani 0:1. Bütschwil: Oswald; Pfister, Brunner, Ziegler, Forrer; Keller, Brändle; Fust, Fäh, Truniger, C. Segmüller. Ersatz: Eberle, Birchler, Kolb, Blöchliger.

