Die Toggenburger Teams starten so zur Meisterschaft

Regionalfussball Die fussballlose Zeit ist vorbei – so gehen die Teams im Toggenburg in die Saison 2021/2022 Die Wochen vor der am Wochenende startenden regionalen Fussballmeisterschaft verliefen nicht überall ruhig. An der Transferfront war es oftmals hektisch. Ab sofort soll der Fokus wieder auf dem grünen Rasen liegen.

Eine unmissverständliche Aussage kommt nur vom FC Kirchberg, am Ball Mario Kuhn: Der Verein peilt die Rückkehr in die 3. Liga an. Bild: Beat Lanzendorfer

Solche einschneidenden Veränderungen sind ungewöhnlich. Seit dem Abschluss der Saison 2020/2021 Ende Juni blieb praktisch kein Stein auf dem anderen. Mit Bazenheid (2. Liga inter), Ebnat-Kappel (4. Liga) sowie den Bütschwiler und Ebnater Frauen (beide 2.Liga) haben vier der acht Fanionteams einen neuen Trainer engagiert. Zudem müssen sich drei von acht mit einer neuen Umgebung vertraut machen.

Da wäre zum einen Ebnat-Kappel, weil der Abstieg von der 3. in die 4. Liga nicht zu vermeiden war. Den anderen Weg hat Bütschwil eingeschlagen, das nach zweijähriger Abstinenz wieder der 3. Liga angehört. Auf andere Gegner muss sich auch Neckertal-Degersheim einstellen. Der Drittligist wurde in die Gruppe 3 eingeteilt, nachdem er während mehrerer Jahre der Gruppe 4 angehörte.

Weil das Terrain mehrheitlich unbekannt ist und sich die neuen Übungsleiter zuerst am neuen Ort zurechtfinden müssen, halten sich die Verantwortlichen bei der Zielsetzung zurück. Eine klare Aussage kommt lediglich von Kirchberg-Trainer Domenico Esposito: «Wir streben den Aufstieg in die 3. Liga an.» Am Wochenende startet nun die Saison 2021/2022. Es dürfte nicht lange dauern, bis die ersten Trends erkennbar sind.

FC Bazenheid Saison 2021/2022 – 2. Liga inter, Gruppe 6. Bild: Beat Lanzendorfer

Bei Aufsteiger Rorschach-Goldach spricht zurzeit alles vom Cup-Traumlos FC Basel am Bettagswochenende Mitte September. Den Bazenheidern wäre es recht, wenn das Thema weiterhin in den Köpfen der Spieler herumgeistert und dadurch die Konzentration auf den Saisonstart am Samstag etwas leiden würde.

Mit acht Abgängen und ebenso vielen Zuzügen war das neue Trainerduo Bernhardsgrütter/Dux vom ersten Tag an gefordert. Trotzdem sagt Sportchef Dejan Baumann: «Wir geniessen wenig Kredit, gerade deshalb wollen wir diese Saison die Skeptiker überraschen.»

FC Bazenheid Saison 2021/2022 – 2. Liga inter, Gruppe 6 Kader: Bruno Donnici (Jahrgang 1992), Marko Vukovic (1998), Damian Scherrer (2003), Marc Ott (1994), Roman Bollhalder (1998), Pietro Scardanzan (1999), Astrit Veliji (1997), Roman Scardanzan (1998), Alban Pali (2004), Adis Mamuti (2003), Silvester Covic (1992), Elvis Musaj (1997), Labinot Musaj (1990), Claudio Grauso (1994), Mirco Jungblut (1994), David Herren (2001), Osman Celenk (1996), Dzezair Sacipi (1995), Fadil Goli (1990), Giovanni Pentrelli (1991), Philipp Roth (1995), Matthias Rüegg (2000). Abgänge: Michael Gähwiler, Mark Prenrecaj (beide Zuzwil), Kevin Lopes Gomes, Leandro Lucarelli (beide Frauenfeld), Etienne Bachmann (Tobel), Tolga Cakir (Uzwil), Roberto Manzo (Neckertal-Degersheim). Zuzüge: Bruno Donnici, Giovanni Pentrelli (beide Calcio Kreuzlingen), Pietro Scardanzan (Wattwil Bunt), Astrit Veliji (Besa), Alban Pali, Adis Mamuti (beide Wil), Silvester Covic (Münchwilen), David Herren (Wängi), Dzezair Sacipi, Fadil Goli (beide Elgg), Philipp Roth (Bronschhofen). Trainer: Daniel Bernhardsgrütter/Philipp Dux (neu). Sportchef: Dejan Baumann. Präsident: Danny Lüthi. Saisonziel: Positiv überraschen. Prognose: Platz 10.

2. Liga Interregional, Gruppe 6 Samstag, 21. August 16.00 FC Kreuzlingen – AS Calcio Kreuzlingen 16.00 FC Blue Stars ZH – FC Frauenfeld 17.00 FC Seuzach – FC Red Star ZH 17.30 FC Bazenheid – FC Rorschach-Goldach 17. Sonntag, 22. August 14.00 FC Wil 2 – FC Widnau 16.00 SV Schaffhausen – FC Weesen Mittwoch, 25. August 20.15 Chur 97 – FC Amriswil.



FC Wattwil Bunt Saison 2021/2022 – 2. Liga regional, Gruppe 2. Bild: Beat Lanzendorfer

Kürzlich sagte Wattwil-Bunt-Trainer Patrik Porchet: «Unser Fokus liegt auf der Meisterschaft.» Trotzdem zeigte die Mannschaft im Cup Moral und schlug Winkeln am Dienstag nach einem 0:2-Rückstand noch 5:4. Dieses Erfolgserlebnis sollte beflügeln, um am Samstag gegen die zweite Mannschaft aus Uzwil bestehen zu können. In der letzten Saison kam es zwischen den Teams nur zu einem Vergleich, in diesem setzten sich die Uzwiler mit 2:1 durch.

Wattwil Bunt Saison 2021/2022 – 2. Liga regional, Gr. 2 Kader: Giuliano Cucinelli (Jahrgang 1998), Arton Ibrahimi (1995), Haxhi Shala (1993), Patrik Caduff (1982), Ljoran Jusufi (1993), Nick Romer (2000), Christoph Schneider (1988), Yannic Porchet (2003), Roger Kuhn (2003), Roman Kipfer (1989), Jeton Seferi (1988), Joel Pfister (1996), Timo Baumgartner (2004), Elias Schönenberger (2004), Kaltrim Jahmurataj (2000), Maximilien Schönenberger (2003), Rafael Bollhalder (1996), Edonit Gashi (2001), Mattia Rossi (2002), Mervan Luma (2002), Sasha Fernandez (1999), Gianluca Britt (2001). Abgänge: Machleish Santhiyapillai (Rücktritt/Senioren), Pietro Scardanzan (Bazenheid). Zuzüge: Roger Kuhn (Ebnat-Kappel), Edonit Gashi (Henau). Trainer: Jan Rüeger/Patric Porchet (bisher). Sportchef: Albert «Gusti» Geiger. Präsident: Kurt Schneider. Saisonziel: Etablierung in der Liga und den weiteren Einbau des eigenen Nachwuchses vorantreiben. Prognose: Wattwil Bunt wird seine Ziele erreichen und die Saison im gesicherten Mittelfeld abschliessen. Mit dem Cupsieg am Dienstag gegen Winkeln (2.) hat die Mannschaft unterstrichen, dass sie für den Punktspielbetrieb bereit ist.

2. Liga, Gruppe 1 Samstag, 21. August 16.00 FC Montlingen – FC Au-Berneck 16.30 FC Winkeln – FC Mels 18.00 US Schluein Ilanz – FC Herisau Sonntag, 22. August 14.00 FC Vaduz 2 – KF Dardania St.Gallen 15.00 FC Ems – FC Abtwil-Engelburg 16.00 FC Ruggell – FC St.Margrethen.

FC Neckertal-Degersheim Saison 2021/2022 – 3. Liga, Gruppe 3. Bild: Beat Lanzendorfer

Den Startschuss zum Punktspielbetrieb der neuen Saison feuern die Neckertaler ab. Sie empfangen am Freitagabend Appenzell, das die letzte Meisterschaft auf Platz 4 beendete. Wie gut die Mannschaft jetzt ist, lässt sich schwer abschätzen. Nach einer guten Vorbereitung musste sie sich im Cup gegen den Viertligisten Berg im Elfmeterschiessen geschlagen geben. Bei einer konzentrierten Leistung müsste für Neckertal-Degersheim also etwas drinliegen.

FC Neckertal-Deg. Saison 2021/2022 – 3. Liga, Gruppe 3 Kader: Stephen Bosshard (Jahrgang 1991), Michael Britt (1988), Dimitri Büchler (1997), Timo Ebneter (1994), Marino Burtscher (2001), Nico Lehmann (1992), Sandro Lehmann (1993), Marco Lenherr (1995), Ron Lieberherr (1995), Florian Oertli (1992), Fabio Pondini (1991), Sandro Meng (1988), Micha Felix (2000), Silvan Looser (1999), Benjamin Gübeli (1993), Rico Crottogini (1987), Bagher Jafari (1999), Pascal Egger (1995), Joel Bischof (1992), Alen Ajdarpasic (1995), Dominik Rodriguez (1996), Nico Meng (1996), Julian Frischknecht (2003), Patrick Tanner (1992), Fabrice Gantenbein (2004). Abgänge: Tuan Tu Huynh (Pause), Olivier Namnick, Ramon Felix (beide Rücktritt). Zuzüge: Roberto Manzo (FC Bazenheid), Marino Burtscher, Joel Bischof (beide 2. Mannschaft), Patrick Tanner (nach Pause wieder dabei), Fabrice Gantenbein (eigene Junioren). Trainer: Markus Danuser (bisher). Präsident: Stephen Bosshard. Saisonziel: Weil die Mannschaft nicht mehr wie gewohnt der Gruppe 3 angehört, zeigt man sich bei der Zielsetzung zurückhaltend. Ein Platz unter den ersten acht Teams soll es aber schon sein. Prognose: Platz 5.

3. Liga, Gruppe 3 Freitag, 20. August 20.15 FC Neckertal-Degersheim – FC Appenzell Samstag, 21. August 16.00 FC Wittenbach – FC Rorschacherberg 17.00 FC Flawil – FC Gossau 2 17.30 FC Zuzwil – FC Bütschwil 18.30 FC Teufen – FC Besa Sonntag, 22. August 14.00 SC Brühl 2 – FC Rorschach-Goldach 2



FC Bütschwil Saison 2021/2022 – 3. Liga, Gruppe 3 Bild: Beat Lanzendorfer

Beim FC Zuzwil steht mit Petrit Duhanaj ein Mann an der Linie, der ab Sommer 2017 während knapp zwei Jahren beim FC Bütschwil unter Vertrag stand. Das Ende war nicht ganz einvernehmlich. Die Trennung kam kurz vor Saisonschluss, an deren Ende die Toggenburger den Absturz in die 4. Liga nicht verhindern konnten. Eines dürfte klar sein: Wenn der 3.-Liga-Aufsteiger gegen einen der meistgenannten Aufstiegsfavoriten bestehen kann, würde er viel Moral für den weiteren Verlauf tanken. Eine Motivationsspritze dürfte es beiderseits kaum benötigen.

FC Bütschwil Saison 2021/2022 – 3. Liga, Gruppe 3 Kader: David Birchler (Jahrgang 2002), Fabian Brändle (2001), Sandro Brunner (1995), Leandro Eberle (2002), Daniel Fäh (1990), Silvan Forrer (1998), Raphael Fust (1994), Ziko Gajic (2000), Severin Gübeli (1997), Pascal Hollenstein (1991), Elias Keller (2000), Dino Kolb (1992), Marko Milinac (2002), Adrian Oberholzer (2001), Noah Oswald (1994), Gian Pfister (2002), Pascal Schmucki (2002), Gianni Schnyder (2001), Cyril Segmüller (2001), Dario Segmüller (1998), Tobias Ziegler (1990). Abgänge: Keine. Zuzüge: Sandro Brunner (Bazenheid), Leandro Eberle, Pascal Schmucki (beide A-Junioren), Dario Segmüller (reaktiviert). Trainer: Ruedi Eisenhut (bisher). Co-Trainer: Peter Baumgartner (bisher). Sportchef: Michael Wiprächtiger. Präsident: Adrian Stillhart. Saisonziel: Ligaerhalt/fussballerisch einen Schritt vorwärtskommen. Prognose: Bütschwil wird sich in der neuen Umgebung gut zurechtfinden und die Liga problemlos halten. Trotz Ausgeglichenheit der Gruppe wird die Mannschaft einen Platz im gesicherten Mittelfeld erreichen. Sie hat sogar das Potenzial, dem oder oder anderen Favoriten ein Bein zu stellen.

3. Liga, Gruppe 3 Freitag, 20. August 20.15 FC Neckertal-Degersheim – FC Appenzell Samstag, 21. August 16.00 FC Wittenbach – FC Rorschacherberg 17.00 FC Flawil – FC Gossau 2 17.30 FC Zuzwil – FC Bütschwil 18.30 FC Teufen – FC Besa Sonntag, 22. August 14.00 SC Brühl 2 – FC Rorschach-Goldach 2

FC Ebnat-Kappel Saison 2021/2022 – 4. Liga, Gruppe 7. Bild: PD

Mit Eschlikon bekommen es die Ebnater auf dem Untersand mit einem Gegner zu tun, der letztes Jahr noch einer anderen 4.-Liga-Gruppe angehörte. Dass die Mannschaft aber bereit ist, zeigte sie am letzten Sonntag im Cup. Erst nach harter Gegenwehr musste sie sich mit 2:4 gegen Drittligist Teufen geschlagen geben.

FC Ebnat-Kappel Saison 2021/202 – 4. Liga, Gruppe 7 Kader: Dominic Aerne (Jahrgang 1994), Marco Bleiker (1996), Raffael Büsser (1999), Jonas Diener (1998), Marlon Figaro (2000), Marco Giger (2000), Simon Götte (2001), Stefano Grisendi (2001), Basil Güttinger (2000), Stefan Hinterberger (1992), Nils Hug (2000), Mario Rohner (1993), Tim Scherrer (2000), Marius Schwabe (2001), Claudio Stäheli (1993), Yannis Tschumper (1997). Abgänge: Roger Kuhn (FC Wattwil Bunt), Joel Roth (FC Plasselb), Diego Niederer (Pause). Zuzüge: Keine. Trainer: Roman Kellenberger (neu, war vorher Spieler). Sportchef/Sport-verein-t-Verantwortlicher: Enrico Fent. Präsident: Ueli Landert. Saisonziel: Im vorderen Drittel mitspielen. Die Mannschaft will sich in der neuen Umgebung zuerst konsolidieren. Einbau des eigenen Nachwuches. Prognose: Spieler, die bereit sind, den Weg ins obere Toggenburg auf sich zu nehmen, sind nur sehr schwierig zu finden. Deshalb geht Neu-Trainer Roman Kellenberger mit einem praktisch unveränderten Kader ins Rennen. Zu einem Spitzenplatz müsste es trotzdem reichen.

4. Liga, Gruppe 7 Samstag, 21. August 17.00 FC Ebnat-Kappel – FC Eschlikon 17.00 FC Niederstetten – FC Bazenheid 2 18.00 FC Kirchberg – FC Frauenfeld 3 18.00 FC Pfyn – FC Littenheid Sonntag, 22. August 14.00 FC Wattwil Bunt 2 – FC Wängi 2

FC Kirchberg 2021/2022 – 4. Liga, Gruppe 7. Bild: Beat Lanzendorfer

Kirchberg darf ebenfalls zu Hause antreten und startet das «Projekt» Wiederaufstieg gegen Frauenfeld 3. Als selbst ernannter Aufstiegsfavorit sind gegen die Thurgauer drei Punkte budgetiert.

FC Kirchberg Saison 2021/2022 – 4. Liga, Gruppe 7 Kader: Erwin Iten (Jahrgang 1992), Pablo Rohner (1989), Yannic Lang (1995), Simon Wohlgensinger (1995), Tim Bouwmeester (1997), Maurus Widmer (1995), Sandro Loser (2003), Aaron Schweizer (2002), Florian Schefer (1996), Mario Kuhn (1995), Patrick Schönenberger (1987), Luca Keller (1998), Franco Loser (2001), Aaron Ress (1996), Joel Ziegler (2001), Robin Zweifel (2004), Felix Nagel (1987), Ramon Kuhn (1996), Patrik Brändle (1994), Patrice Müller (1998), Joel Leu (2003). Abgänge: Keine. Zuzüge: Joel Ziegler (FC Eschenbach). Trainer: Domenico Esposito (bisher). Sportchef: Andreas Breitenmoser. Präsident: Dieter Gähwiler. Saisonziel: Aufstieg. Prognose: Kirchberg lag nach der Vorrunde der Saison 2019/2020 auf Platz 1, dann wurde die Meisterschaft wegen der Coronapandemie abgebrochen. In der abgelaufenen Spielzeit belegte die Mannschaft hinter Aufsteiger Bütschwil Platz 2. Im dritten Anlauf soll es endlich mit der Rückkehr in die 3. Liga klappen. Mit einem praktisch unveränderten Team wird der Weg zum Aufstieg deshalb über den FC Kirchberg führen.

4. Liga, Gruppe 7 Samstag, 21. August 17.00 FC Ebnat-Kappel – FC Eschlikon 17.00 FC Niederstetten – FC Bazenheid 2 18.00 FC Kirchberg – FC Frauenfeld 3 18.00 FC Pfyn – FC Littenheid Sonntag, 22. August 14.00 FC Wattwil Bunt 2 – FC Wängi 2

FC Ebnat-Kappel Frauen Saison 2021/2022 – 2. Liga Gruppe 1. Bild: Beat Lanzendorfer

Beim FC Ebnat-Kappel trägt neu Lorenzo Simonetti die Verantwortung. Gleiches gilt für Stefan Scherrer in Bütschwil, der die Nachfolge von Hanspeter Schlittler angetreten hat. Und weil es gleich am ersten Spieltag der neuen Saison auf der Breite zum Derby FC Bütschwil – FC Ebnat-Kappel kommt, ist schon frühzeitig klar, wer zumindest vorübergehend die Nummer 1 bei den Frauen im Toggenburg ist. Aufgrund der Resultate in der Vorbereitung geht das Heimteam mit leichten Vorteilen ins Rennen.

FC Ebnat-Kappel Frauen Saison 2021/2022 – 2. Liga Gr. 1 Kader: Noemi Strasser (Jahrgang 2001), Nicole Monnigadon (2004), Anja Forrer (2000), Patricia Forrer (2002), Dionne Kauf (2002), Flavia Schaufelberger (2001), Siri Bucherini (1998), Martina Horvat (1993), Flavia Cemin (1992), Mara Walt (1998), Selin Roth (1995), Olivia Castelberg (1994), Sina Tschumper (2001), Leoni Braun (2003), Nadine Gmür (2000), Rahel Abderhalden (1993), Lara Gabathuler (2000), Leandra Aerne (2002), Nicole Geisser (2003), Lea Lenz (2004), Noreen Walt (2005). Abgänge: Ramona Giger (Rücktritt wegen Verletzung). Zuzüge: Lea Lenz, Leoni Braun, Noreen Walt, Nicole Geisser (alle FF19 Team Toggenburg), Nicole Monnigadon (FC St.Gallen U-Team). Trainer: Lorenzo Simonetti (neu). Präsident: Ueli Landert. Saisonziel: Spass und Freude am Fussball, erste Hälfte der Tabelle. Prognose: Nach mehreren Jahren, in denen die Mannschaft den Abstieg in die 3. Liga jeweils knapp verhindern konnte, geht es wieder aufwärts. Die Ebnater Frauen machen in der Tabelle einen Schritt nach vorne.

Frauen 2. Liga, Gruppe 1 Samstag, 21. August 19.15 FC Romanshorn – FC Rapperswil-Jona 2 Sonntag, 22. August 13.00 FC Au-Berneck 05 – FC Triesen 13.45 FC Bütschwil – FC Ebnat-Kappel 14.00 FC Linth-Schwanden – FC Widnau 17.30 FC Ems – FC Thusis-Cazis

FC Bütschwil Frauen Saison 2021/2022 – 2. Liga, Gruppe 1. Bild: Beat Lanzendorfer

FC Bütschwil Frauen Saison 2021/2021– 2. Liga, Gr. 1 Kader: Meret Bolt (Jahrgang 2003), Alexandra Brändle (1998), Diana Brändle (1994), Fabienne Brändle (2001), Michaela Clerc (2003), Adriana Forrer (1994), Ella Gmür (2004), Maurine Gübeli (2000), Bernadette Hangartner (1995), Corinna Hasler (1994), Samira Heeb (1995), Lena Helbling (2003), Valerie Kern (2002), Sévérine Münger (1990), Marina Oberholzer (2005), Nina Rusch (2000), Anuschka Salzmann (1993), Nicole Scherrer (1991), Maurine Schnyder (2003), Melanie Thalmann (1994), Eliane Werder (2004), Direna Zeneli (2005). Abgänge: Michelle Brändle (Pause), Manuela Fust-Beerli, Nicole Hollenstein, Nadja Koster-Beerli, Alexandra Maier-Sieber (alle Rücktritt). Zuzüge: Blerta Azizi, Direna Zeneli (beide FC Bazenheid), Sévérine Münger (FC Eschlikon), Meret Bolt, Ella Gmür, Lena Helbling, Marina Oberholzer (alle FF19-Team Toggenburg). Trainer: Stefan Scherrer/Marc Ott (neu). Präsident: Adrian Stillhart. Saisonziel: Aufbau einer neuen Mannschaft mit vielen Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs. Vorderes Tabellendrittel. Prognose: Die Bütschwiler Frauen werden um den Aufstieg mitspielen.

Frauen 2. Liga, Gruppe 1 Samstag, 21. August 19.15 FC Romanshorn – FC Rapperswil-Jona 2 Sonntag, 22. August 13.00 FC Au-Berneck 05 – FC Triesen 13.45 FC Bütschwil – FC Ebnat-Kappel 14.00 FC Linth-Schwanden – FC Widnau 17.30 FC Ems – FC Thusis-Cazis