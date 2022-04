Bütschwiler Frauen besiegen die Frauen aus Triesen

Regionalfussball Die Premiere auf dem Kunstrasen ist gelungen: Die Bütschwiler Frauen holen auf neuer Unterlage drei Punkte gegen Triesen Die Bütschwiler Frauen liefern im ersten Heimspiel des Jahres eine gute Leistung ab und gewinnen gegen Triesen mit 4:0. Beat Lanzendorfer 10.04.2022, 15.04 Uhr

Diana Brändle, zweite von links, hat für die Bütschwiler Frauen in diesem Jahr das erste Meisterschaftstor erzielt. Bild: Beat Lanzendorfer

Auch im Fussball gibt es so etwas wie einen Lieblingsgegner. Bei den Bütschwiler Frauen dürfte es der FC Triesen sein.

Nachdem die Mannschaft um das Trainerduo Stefan Scherrer/Marc Ott bereits das Vorrundenspiel mit 4:1 für sich entscheiden konnte, legte sie auch beim 4:0 am Samstag auf dem Kunstrasen einen souveränen Auftritt hin.

Trainerduo ist zufrieden mit dem Team

«Wir haben die Breite des Platzes ausgenutzt, saubere Pässe in die Füsse gespielt und vor allem in der ersten Halbzeit einen guten Job erledigt», sagte Stefan Scherrer. Der Lohn des beherzten Auftritts war ein Zweitore-Vorsprung zur Pause. Diana Brändle und Nicole Scherrer liessen sich als Torschützinnen feiern.

Nachdem sich die Frauen zum Aufwärmen in die Kabine zurückgezogen hatten, brauchten sie in der zweiten Halbzeit einen Moment, um sich bei den kühlen Temperaturen wieder zurechtzufinden. Im zweiten Abschnitt des zweiten Umgangs lief der Motor wieder einwandfrei. Zuerst war es Corinna Hasler, die zum 3:0 traf.

Herrlich aus dem Mittelfeld freigespielt, zeigte sie sich vor dem Tor abgeklärt und schob den Ball an der machtlosen Torhüterin vorbei ins Gehäuse. In der Schlussphase folgte jene Szene, welche die Zuschauer dafür entschädigte, dass sie beim garstigen Wetter so lange durchgehalten hatten. Melanie Thalmann nahm aus 18 Metern Anlauf und erzielte aus 18 Metern via Lattenunterkante das 4:0.

Matchtelegramm FC Bütschwil Frauen – FC Triesen Frauen 4:0 (2:0). Breite – 50 Zuschauer – Tore: 26. Diana Brändle 1:0. 42. Nicole Scherrer 2:0. 50. Hasler 3:0. 83. Thalmann 4:0. Bütschwil Frauen: Hangartner; Salzmann, Gübeli, Heeb; F. Brändle, Schnyder, Thalmann, D. Brändle; N. Scherrer, Oberholzer, Hasler. Ersatz: Helbling, Kern, Münger, Werder.

