Die ersten Testspiele der Toggenburger Fussballer sind fixiert

Regionalfussball Die Pause ist vorbei: Die Fussballklubs der Region haben die Vorbereitung zur Saison 2022/2023 aufgenommen – das sind die Testspiele der nächsten Tage Am Wochenende vom 20./21. August stehen die ersten Spiele der Meisterschaft 2022/2023 auf dem Programm. Dafür wird in den kommenden Wochen getestet. Eine Woche zuvor finden bereits Cupspiele statt. Die Paarungen sind bekannt. Beat Lanzendorfer 07.07.2022, 11.32 Uhr

Die Kirchberger (am Ball Ramon Kuhn) gastieren am Samstagnachmittag bei Drittligist Diepoldsau. Bild: Beat Lanzendorfer

Anfang Juli haben die meisten Toggenburger Fussballklubs nach einer kurzen Pause ihr Vorbereitungsprogramm in Angriff genommen. Deshalb stehen in den kommenden Tagen bereits einige Testspiele auf dem Tableau.

Bütschwil, das letzte Saison in der Gruppe 3 der 3. Liga den fünften Platz erreichte, testet am Freitag um 20 Uhr in Aadorf. Die Thurgauer spielen ebenfalls in der 3. Liga und beendeten die abgelaufene Saison auf Platz 6 (Gruppe 4). In der nächsten Spielzeit sind beide der Gruppe 4 zugeteilt.

Ebenfalls am Freitag um 20 Uhr unterziehen sich die Neckertaler einem ersten Formtest. Auf dem heimischen Sportplatz in Necker kommt es zum Vergleich gegen die A-Junioren von Dardania St.Gallen.

Aufsteiger Kirchberg spielt am Samstag

Am Samstag nimmt sich 3.-Liga-Aufsteiger Kirchberg Diepoldsau zur Brust. Die Rheintaler schlossen die letzte Saison auf Platz 9 ab und kämpften lange Zeit gegen den Abstieg. Das Spiel, das um 16 Uhr in Diepoldsau angepfiffen wird, ist für die Toggenburger ein guter Gradmesser, was für ein Wind eine Stufe höher weht.

Einen etwas anderen Weg schlagen die Bazenheider (2. Liga Inter) ein. Nachdem sich die Mannschaft nach Meisterschaftsschluss keine Pause gönnte und bereits zwei Testspiele in den Beinen hat – 6:3 gegen Arbon, 3:2 in Winterthur bei Phönix Seen – gibt es nun eine dreiwöchige Pause. Nächster Fixtermin ist der Bazenheider Cup anfangs August.

Die Cuppaarungen sind ausgelost

Vor dem Meisterschaftsstart (20./21. August) findet wie üblich eine Cuprunde statt. In der 2. Liga hat es die Auslosung gut mit den Wattwilern gemeint. Sie gehören jener Gruppe an, die am 13./14. August von einem Freilos profitieren.

Weniger Losglück hatten Neckertal-Degersheim und Kirchberg. Sie spielen bereits am Wochenende vom 6./7. August gegeneinander. Der Sieger muss eine Woche später bei Viertligist Pfyn antreten. Die Auslosung für das 1/32-Finale vom 13./14. August (Paarungen mit Toggenburger Beteiligung): FC Weinfelden-Bürglen (4.) – FC Bütschwil (3.), FC Ebnat-Kappel (4.) – FC Teufen (3.).

Ebenfalls am 13./14. August stehen auch bei den Frauen mit den Cupspielen die ersten Ernstkämpfe auf dem Programm. Die Ebnat-Kapplerinnen (2.) sind dabei haushoher Favorit bei Buchs, das in der 4. Liga zu Hause ist.

Gespannt darf man nach dem Zusammenschluss der Frauenteams aus Kirchberg und Bütschwil sein, wie sich das Team Toggenburg (2. Liga) aus der Affäre zieht. Bei ihrem ersten Auftritt gastiert es im Cup bei Drittligist Wittenbach.