Der FC Ebnat-Kappel hat einen neuen Trainer.

Regionalfussball Die Lücke ist geschlossen – Andi Büsser ist der neue Trainer beim FC Ebnat-Kappel Der Obertoggenburger Viertligist hat die Nachfolge von Roman Kellenberger in den eigenen Reihen gefunden. Mit dem 53-jährigen Andi Büsser übernimmt ein Ur-Ebnater die 1. Mannschaft als Trainer. Beat Lanzendorfer 23.06.2022, 12.14 Uhr

Captain Stefan Hinterberger (Nummer 19) und seine Kollegen bekommen einen neuen Vorgesetzten an der Seitenlinie. Bild: Beat Lanzendorfer

Knapp drei Wochen nach dem letzten Meisterschaftsspiel ist der wichtigste Personalentscheid beim FC Ebnat-Kappel gefallen. Für den zurückgetretenen Roman Kellenberger wird Andi Büsser neuer Trainer der 1. Mannschaft. Somit können die Planungen für die im August startende Saison 2022/2023 vorangetrieben werden.

Ein Teil der goldenen Ära

In Nesslau aufgewachsen und mit seiner Familie auch dort wohnhaft, bezeichnet sich Andi Büsser als «Eigengewächs» des FC Ebnat-Kappel.

Er hat als D-Junior dort angefangen und schaffte den Sprung in die 1. Mannschaft. Später wechselte er zum FC Bunt (nach der Fusion mit dem FC Wattwil heute FC Wattwil Bunt 1929) und verstärkte dort die Reihen des damaligen und heutigen Zweitligisten. Nach der Rückkehr zu seinem Stammverein gehörte Andi Büsser in den Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts jener goldenen Ära an, die den Durchmarsch von der 4. in die 2. Liga schaffte.

Schon während seiner Aktivzeit übernahm der Versicherungs- und Vorsorgeberater Traineraufgaben im Juniorenbereich. Danach war er mehrere Jahre Trainer und Spieler der Senioren, zudem betreute er die 1. Mannschaft auch schon interimistisch, wenn Not am Mann war. Vor vier Jahren fasste er den Entschluss, es etwas ruhiger zu nehmen, nachdem er während eines Jahrzehnts diverse Juniorenteams trainierte.

Das Potenzial für die 3. Liga ist vorhanden

Nun kehrt Andi Büsser zurück an die Seitenlinie und liefert auch gleich den Grund dafür: «Mir liegt der Verein am Herzen, deshalb wollte ich helfen. Zudem spielen viele meiner ehemaligen Junioren jetzt in der 1. Mannschaft. Das war sicher einer der Antriebe, die Mannschaft zu übernehmen.» Und weiter:

Andi Büsser, neuer Trainer beim FC Ebnat-Kappel. Bild: Beat Lanzendorfer

«Präsident Ueli Landert macht einen guten Job, solche Leute muss man unterstützen.»

Büsser verhehlt aber nicht, dass es ihm wichtig ist, einen guten Assistenten an seiner Seite zu wissen, denn aufgrund seines Berufes sei es ihm nicht möglich, bei jedem Training auf dem Platz zu stehen.

«Die ersten Gespräche haben bereits stattgefunden, ich bin zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden.» Die Vorbereitung zur neuen Saison soll in der Woche nach dem Ebnat-Kappler Grümpelturnier (8. bis 10. Juli) starten. Und dann sagt Andi Büsser zum Schluss des Gesprächs noch einen Satz, der durchaus als Kampfansage an die Konkurrenz zu verstehen ist:

«Die Vorrunde dient in erster Linie der Bestandsaufnahme. Das mittelfristige Ziel kann aber nur Aufstieg lauten, denn ich bin mit meinen Mannschaften in der Vergangenheit immer aufgestiegen.» Und weil er den Verein und das Umfeld so gut kennt, ist er davon überzeugt, dass Ebnat-Kappel das Potenzial hat, um in der 3. Liga zu bestehen.

Der einzige Neuling im Toggenburg Das hat in den Vorjahren schon anders ausgesehen, aber Andi Büsser ist beim FC Ebnat-Kappel der einzige Neuling auf dem Trainerposten aller Toggenburger Fanionteams. Die anderen Klubs setzen alle auf bewährte Kräfte. Am längsten dabei ist das Duo Jan Rüeger/Patric Porchet beim FC Wattwil Bunt. Es trägt seit 2017 die Verantwortung und hat die Mannschaft ein Jahr später in die 2. Liga geführt, wo sie sich Jahr für Jahr hält. Am zweitlängsten im Amt (seit Juli 2018) ist Markus Danuser vom FC Neckertal-Degersheim. Er hat die Mannschaft in der 3. Liga etabliert. Dann folgt Domenico Esposito vom FC Kirchberg, der im Januar 2019 verpflichtet wurde und in der abgelaufenen Spielzeit den Aufstieg in die 3. Liga schaffte. Dort spielt bereits der FC Bütschwil, der seinem Trainer Ruedi Eisenhut seit Juli 2019 das Vertrauen schenkt. Die anderen Übungsleiter: Daniel Bernhardsgrütter und Philipp Dux vom FC Bazenheid, Stefan Scherrer und Marc Ott von den Bütschwiler Frauen, sowie Lorenzo Simonetti, FC Ebnat-Kappel Frauen, haben ihr Amt vor zwölf Monaten angetreten und ihre Verträge jeweils um ein weiteres Jahr verlängert. (bl)