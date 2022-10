Die Siegesserie des Teams FF Toggenburg hält an.

FF Toggenburg bleibt in der 2. Liga unangetastet. Der Erfolg gegen Uzwil am Sonntagnachmittag war der siebte in Folge. Bei noch drei ausstehenden Partien ist der Mannschaft der Herbstmeistertitel kaum noch zu nehmen.

Beat Lanzendorfer 10.10.2022, 07.27 Uhr