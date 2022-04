Bütschwiler Frauen nehmen Revanche.

Regionalfussball Die Bütschwilerinnen nehmen am Donnerstag erfolgreich Revanche für die Vorrundenniederlage und schlagen die Ebnater Frauen mit 2:1 Das Hoch der Bütschwiler Frauen hält an. Der Sieg im Derby gegen Ebnat-Kappel war der dritte in Folge. Das Verliererteam hätte sich einen Punkt aber durchaus verdient gehabt, das zweite Gegentor fiel wenige Sekunden vor dem Abpfiff. Beat Lanzendorfer 29.04.2022, 06.36 Uhr

Martina Horvat wird von Fabienne Brändle, Maurine Gübeli und Marina Oberholzer bedrängt (von links). Fabienne Brändle (Nr. 10) schiesst später den Bütschwiler Siegtreffer. Bild: Beat Lanzendorfer

Vor acht Monaten war es Selin Roth, die mit ihrem Tor in der 86. Minute zum 3:2-Sieg für die Ebnater Frauen die Bütschwilerinnen ins Elend schoss. Am Donnerstagabend jubelte die Gegenseite. Dank eines späten Treffers von Fabienne Brändle nahmen die Bütschwiler Frauen beim 2:1-Sieg erfolgreich Revanche für die Vorrundenniederlage.

«Es schmerzt schon etwas, in letzter Sekunde noch ein Gegentor zu kassieren. Aber so ist Fussball», sagte Ebnat-Kappel-Trainer Lorenzo Simonetti nach Spielschluss. Er zeigte sich aber auch als fairer Verlierer und gratulierte den Bütschwilerinnen zum Sieg.

Anders war die Gemütslage auf der Gegenseite. Trainer Stefan Scherrer meinte: «Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt, über die Zweikämpfe aber ins Spiel gefunden. Nach dem Wechsel haben wir dann eine gute Leistung abgeliefert».

Sévérine Münger erzielt die Bütschwiler Führung

Das Siegerteam musste allerdings auch das Glück in Anspruch nehmen. Kurz nach Wiederbeginn konnte Bernadette Hangartner den Schuss von Selin Roth in extremis abwehren. Beim Nachsetzen traf Olivia Castelberg den Pfosten, Sekunden später setzte Martina Horvat den Ball noch an die Latte.

Statt 1:0 hiess es zwei Minuten später 0:1. Sévérine Münger stand goldrichtig und liess die Gäste erstmals jubeln. Auf diesen Verlusttreffer wussten die Ebnaterinnen lange Zeit keine Antwort. Bütschwil war nun klar spielbestimmend.

Zwei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit erhielt Ebnat-Kappel an der Strafraumgrenze einen Freistoss zugesprochen. Selin Roth nahm Anlauf und traf unter gütiger Mithilfe der Bütschwiler Defensive zum 1:1. Bernadette Hangartner hatte beim abgefälschten Schuss keine Abwehrchance.

Diana Brändle muss verletzt ausscheiden

Dann begann die Nachspielzeit, in der die Gäste einen Eckball zugesprochen erhielten. In der Mitte stieg Fabienne Brändle am höchsten und verwertete zum 1:2. Es war buchstäblich in letzter Sekunde, der Unparteiische beendete unmittelbar danach die Partie.

Den Spielerinnen des siegreichen Teams war allerdings nicht nur zum Jubeln zumute. Nachdem Spielführerin Diana Brändle nach dreissig Minuten unglücklich in ein Loch getreten war, musste sie mit Verdacht auf eine Knieverletzung den Platz Marina Oberholzer überlassen.

Für die Bütschwilerinnen geht es am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Uzwil weiter. Ebnat-Kappel gastiert gleichentags bei Rapperswil-Jona 2

Matchtelegramm FC Ebnat-Kappel Frauen – FC Bütschwil Frauen 1:2 (0:0). Untersand 80 Zuschauer – Tore: 54. Münger 0:1. 88. Roth 1:1. 94. F. Brändle 1:2. Ebnat-Kappel: Strasser; Forrer, Gabathuler, Aerne; Abderhalden, Horvat, Schaufelberger, Kauf, Cemin; Castelberg, Roth. Ersatz: Gmür, Forrer, Cotetiu. Bütschwil: Hangartner; Salzmann, Gübeli, Heeb; Münger, Werder, Thalmann, D. Brändle; Scherrer, F. Brändle, Hasler. Ersatz: Clerc, Kern, Gmür, Bolt, Schnyder, Oberholzer, A. Brändle.