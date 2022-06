Die Bütschwiler Frauen bezwingen Romanshorn

Regionalfussball Die Bütschwiler Frauen feiern beim 4:0 gegen Romanshorn den sechsten Rückrundensieg und liefern dabei eine starke Leistung ab Der Applaus nach dem letzten Heimauftritt der Bütschwiler Frauen war verdient. Die Mannschaft um das Trainergespann Stefan Scherrer/Marc Ott hat mit den drei Punkten den dritten Platz vor der letzten Runde bei Rapperswil-Jona 2 gefestigt. Beat Lanzendorfer 06.06.2022, 15.04 Uhr

Melanie Thalmann (vorne rechts) setzte mit dem 4:0 den Schlusspunkt unter eine gute Mannschaftsleistung. Bild: Beat Lanzendorfer

Ein Zuschauer fasste das Gesehene zwischen den Bütschwiler und Romanshorner Frauen am Pfingstmontag auf der Sportanlage Breite passend zusammen: «Die Bütschwilerinnen haben in dieser Saison unglaubliche Fortschritte erzielt. Alles, was sie machen, hat Hand und Fuss.»