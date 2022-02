Bazenheid, Wattwil Bunt und Neckertal-Degersheim testen

Regionalfussball Die Aktivitäten nehmen zu: Der FC Bazenheid, der FC Wattwil Bunt und der FC Neckertal-Degersheim absolvieren am Samstag einen Formtest Immerhin schon drei der neun Toggenburger Fanionteams sind am Wochenende mit Testspielen beschäftigt. Weil kein eigener Allwetterplatz zur Verfügung steht, treten Bazenheid, Wattwil Bunt und Neckertal-Degersheim jeweils auswärts an. Beat Lanzendorfer 03.02.2022, 16.00 Uhr

Für die rot-schwarzen Bazenheider geht es erneut auf die Rüti. Vor Wochenfrist hiess der Gegner Henau, am Samstag wartet nun Uzwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Drei Testspiele mit Fussballern der Region sind am Wochenende vorgesehen. Während für Bazenheid, das gegen Uzwil spielt, schon der zweite Vergleich ansteht, betreten Neckertal-Degersheim und Wattwil Bunt nach Monaten der Abstinenz erstmals wieder einen Fussballplatz für ein Spiel.

Bazenheid aus der 2. Liga interregional hat am letzten Samstag beim 2:1-Sieg gegen Henau, Schlusslicht der regionalen 2. Liga, keinen schlechten Eindruck hinterlassen – mehr aber noch nicht. Das war im jetzigen Stadium der Vorbereitung aber auch nicht anders zu erwarten.

Am Samstag gegen Erstligist Uzwil muss noch eine Schippe draufgelegt werden, wenn es zu einem positiven Resultat kommen soll. Das Spiel findet um 13 Uhr auf der Rüti statt. Gastgeber Uzwil präsentiert sich in guter Frühform. Nach dem 2:2 gegen Brühl (PL) folgte vor Wochenfrist der 5:2-Erfolg gegen die SV Schaffhausen aus der 2. Liga interregional.

Für Wattwil-Bunt-Trainer Jan Rüeger ist das Resultat vom Samstag gegen Witikon sekundär. «Es ist eine Art Bewegungstherapie nach drei Monaten ohne Fussball.» Bisher bestanden die Einheiten aus Lauf- und Krafttraining, zwischendurch hat die Mannschaft für Trainingseinheiten die Allwetterplätze in Bütschwil und Ebnat-Kappel nutzen können.

Weil der Toggenburger Zweitligist in der Winterpause drei Abgänge verkraften musste, darunter Nick Romer (Bazenheid) und Joel Pfister (Wittenbach), wird fast zwangsläufig auf den Nachwuchs gesetzt. Jan Rüeger sagt: «Wir haben zwei B-Junioren integriert.» Das Spiel gegen Witikon (2.) wird am Samstag um 17 Uhr auf der Sportanlage Heerenschürli in Schwamendingen ausgetragen.

In den Wintermonaten ist bei Drittligist Neckertal-Degersheim jeweils viel Improvisationstalent gefragt. Der Schulhausplatz in Degersheim oder in Necker, Soccerboxen auf dem Gründenmoos in St.Gallen, Allwetterplatz in Schwellbrunn. Das sind nur einige Destinationen, wo die Mannschaft von Trainer Markus Danuser trainierte.

Hinzu kommen die Strassen im Neckertal, welche die Mannschaft nach den vielen Lauftrainings jetzt zur Genüge kennt. Für das erste Testspiel am Samstag um 14 Uhr in Eschenbach (3.) ist die Erwartungshaltung des Trainers nicht allzu hoch. «Wir haben taktisch und spielerisch noch nichts machen können, deshalb ist uns der Gegner mit seinem eigenen Allwetterplatz wohl um einiges voraus.»