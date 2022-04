Wattwil Bunt schlägt die Uzwiler Serben gleich mit 5:0.

Regionalfussball Der FC Wattwil Bunt verschafft sich Luft: Wichtiger Sieg im Abstiegskampf gegen die zweite Mannschaft aus Uzwil Am Dienstagabend siegte Zweitligist Wattwil Bunt im Nachtragsspiel gegen die Serben aus Uzwil mit 5:0. Kipfer, ein Eigentor von Kartelo, Seferi und zweimal Fernandez sorgten für das in dieser Höhe nicht erwartete Resultat. Raphael Dort 20.04.2022, 08.05 Uhr

Jubel beim FC Wattwil Bunt: Roman Kipfer, rechts, lässt sich nach seinem Führungstor von seinen Teamkameraden feiern. Bild: Beat Lanzendorfer

Vor etwas mehr als zwei Wochen musste die Meisterschaftspartie zwischen dem FC Wattwil Bunt und dem serbischen Team des FC Uzwil wegen Schnees verschoben werden. Beim Nachtragsspiel am Dienstagabend auf der Bütschwiler Breite hatten die Trainer beider Teams mit einer dünnen Personaldecke auszukommen.

Dennoch war der FC Uzwil als Teil der Verfolgergruppe von Spitzenreiter Rapperswil-Jona 2 zu favorisieren gegen den FC Wattwil Bunt, der sich nur knapp vor der Abstiegszone befunden hatte. Den deutlich besseren Start erwischten aber die Wattwiler. Einen Freistoss von Roman Kipfer lenkte die Mauer unhaltbar in die andere Torecke zum 1:0 ab.

Platzverweis für die Gäste

In der Folge hatte das Heimteam mehrere gute Torchancen, liess diese aber aus oder scheiterte an Uzwils Keeper. Es war neuerlich eine Standardsituation, die zum Torerfolg führte. Eine Cornerflanke köpfte Uzwil-Captain Marko Kartelo ins eigene Tor.

Eine unglückliche erste Halbzeit gipfelte für die Gäste mit dem Platzverweis gegen Andreas Böfer nach seiner zweiten Gelben Karte. Die Wattwiler konnten dadurch die ganze zweite Hälfte mit einem Mann mehr agieren.

Deutlicher Sieg als Moralspritze

Nach dem Seitenwechsel liess die Mannschaft von Jan Rüeger und Patric Porchet in Überzahl nichts mehr anbrennen. Die Wattwiler griffen den Gegner weiter früh an und eroberten die Bälle so meist schon in der gegnerischen Platzhälfte.

Gleich zweimal fing Sascha Fernandez einen Pass so früh ab, dass er selbst aufs Tor losziehen konnte und beide Male verwandelte er abgebrüht. Dazwischen trug sich auch Jeton Seferi in die Torschützenliste ein, womit am Ende ein deutliches 5:0 resultierte. Das Ergebnis hätte gar noch höher ausfallen können, setzte doch Yannic Porchet einen Penalty in der Schlussphase übers Tor.

Nichtsdestotrotz war dieser klare Sieg eine grosse Moralspritze für den FC Wattwil Bunt. Mit etwas Luft auf die Abstiegszone darf sich die Mannschaft nach diesem Befreiungsschlag in Richtung Mittelfeld orientieren.