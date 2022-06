Wattwil Bunt schafft gegen Sirnach nur ein Remis.

Regionalfussball Der FC Wattwil Bunt schafft gegen Absteiger Sirnach nur ein 3:3 und muss jetzt bis zur letzten Runde am nächsten Wochenende um den Ligaerhalt zittern Die Schlussrunde in der Gruppe 2 der 2. Liga wird nichts für schwache Nerven. Henau, Wattwil Bunt und Schmerikon haben alle 23 Punkte. Einer aus diesem Trio muss Sirnach in die 3. Liga begleiten. Raphael Dort 05.06.2022, 14.15 Uhr

Jeton Seferi (am Ball) hat Wattwil Bunt mit drei Toren einen Punkt gerettet. Bild: Beat Lanzendorfer

Am vorletzten Spieltag hatte Zweitligist Wattwil Bunt die Chance auf den vorzeitigen Ligaerhalt. Konkurrent Schmerikon hätte im Parallelspiel nicht gewinnen dürfen und die Toggenburger ihrerseits einen Dreier einfahren müssen.

Es hätte gegen das Schlusslicht aus Sirnach, das 2022 noch keinen einzigen Punkt gewonnen hatte, einen Sieg gebraucht. Die Wattwiler wussten aber noch vom 1:1 aus dem Hinspiel im Herbst, dass ein hartnäckiger Gegner auf sie warten würde.

Wattwil Bunt gerät früh in Rückstand

Die Platzherren auf der Grüenau fanden gut in die Partie und bestimmten schon früh das Spieltempo. Ein Freistoss an die Latte von Haxhi Shala brachte Wattwil nahe an den ersten Treffer. Da fehlte so wenig zum ersten Treffer. Nur eine knappe Minute später lag das Heimteam in Rückstand. Jelid Veliu löste sich im Zentrum gut von seinen Gegenspielern und köpfte den ersten Sirnacher Abschlussversuch zum 0:1 ins Tor.

Wattwil zeigte sich von diesem Treffer unbeeindruckt. Jeton Seferi stellte nur wenige Minuten später den Gleichstand mit einem satten Abschluss zum 1:1 wieder her. Wohl etwas übermotiviert durch den Torerfolg, fehlte darauf im Wattwiler Abwehrverhalten die Konsequenz. Elham Azizi nutzte das eiskalt zum 1:2 aus. Der Rückstand zur Pause war für den FCWB ein ärgerlicher Spielstand.

Doch noch ein enorm wichtiges Remis geschafft

Kurz nach dem Seitenwechsel kam es noch bitterer. Azizi erhöhte mit einem platzierten Schuss von ausserhalb des Strafraums auf 1:3. Eine Niederlage hätte die Abstiegsgefahr ungemein erhöht und dementsprechend leidenschaftlich stemmten sich die Wattwiler gegen das drohende Unheil.

Es war aber viel Geduld gefragt. Erst in einer heissen Schlussphase sorgte Seferi mit zwei weiteren Treffern tatsächlich noch für den 3:3-Ausgleich. Es wäre beinahe noch mehr möglich gewesen, Captain Christoph Schneider sah nach einem Fallrückzieher seinen Abschluss aber pariert und einmal rettete ein Thurgauer Verteidiger für den bereits geschlagenen Keeper auf der Linie.

So blieb es beim 3:3 und ein Blick auf die Tabelle verrät, wie wichtig dieses spät erkämpfte Remis im Endeffekt war. Wattwil Bunt, Henau und Schmerikon stehen vor der letzten Runde alle bei 23 Punkten. In diesem Fall würden die Strafpunkte entscheiden, durch die es Wattwil Bunt derzeit zum Klassenerhalt reichen würde.