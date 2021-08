Wattwil Bunt bleibt beim Saisonstart ohne Punkte

Regionalfussball Der FC Wattwil Bunt kassiert im ersten Spiel der neuen Saison auf der Henauer Rüti gegen Uzwil 2 eine zu hohe 1:4-Niederlage Wattwil Bunt, der Zweitligist aus dem Toggenburg, schlägt sich teilweise selber und verliert ärgerlich gegen einen nicht übermächtigen Gegner. Beat Lanzendorfer 22.08.2021, 02.22 Uhr

Die roten Wattwiler blieben gegen Uzwil 2 ohne Punkte. Bild: Beat Lanzendorfer

Es mag sich paradox anhören, aber Chancen gab es in diesem Spiel beidseits wenige zu verzeichnen. Was die Uzwiler jedoch besser machten: Sie nutzten die sich bietenden Möglichkeiten knallhart aus. Und was erschwerend für die Wattwiler hinzu kam: Die beiden ersten Gegentreffer fielen aus ihrer Sicht im dümmsten Moment.