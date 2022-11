Wattwil Bunt bezwingt auch Tobel-Affeltrangen.

Gewaltig, was die Wattwiler im zweiten Teil der Vorrunde der Meisterschaft 2022/2023 hinlegten. In den vergangenen fünf Spielen holten sie 13 Punkte. Mit 17 Zählern ist es die beste Vorrunde in der regionalen 2. Liga, seit der FC Wattwil und der FC Bunt nach der Fusion im Jahre 2008 gemeinsam unterwegs sind.

Raphael Dort 07.11.2022, 08.29 Uhr